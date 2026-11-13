Internacional

Crisis en Paraguay: Detienen a Exdirectores de Banco Central tras Caída de Ueno Bank

Tres exfuncionarios del Banco Central han sido detenidos en medio de la crisis por la quiebra de Ueno Bank

Detienen a directores de Banco Central de ParaguayDetienen a directores de Banco Central de Paraguay. Foto: EFE

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