Crisis en Paraguay: Detienen a Exdirectores de Banco Central tras Caída de Ueno Bank

Mientras la población paraguaya padece la quiebra de Ueno Bank, continúan los efectos políticos y legales de esta crisis. Hoy fueron detenidos tres exdirectores del Banco Central de Paraguay (BCP).

Los detenidos son Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González. Los tres funcionarios dimitieron en medio del escándalo por el proceso de resolución emprendido contra Ueno. Por este mismo escándalo fue destituido el ahora expresidente Santiago Peña y también renunció el titular del Banco Central, Carlos Carvallo.

Según dio a conocer el Ministerio Público, Caballero y Mora fueron arrestados en procedimientos de registro ordenados de forma simultánea por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Se registraron sus respectivas viviendas en Asunción, la capital del país, y en la vecina ciudad de Luque.

Por su parte, Marco Aurelio González, quien fue procurador general de la República paraguaya, se presentó junto a su abogado a una comisaría de Asunción. El exfuncionario no había sido hallado por los fiscales en su casa.

La intervención de Ueno bank fue comunicada por el BCP el pasado 3 de noviembre tras constatarse "una insuficiencia" en el índice de solvencia de la entidad por debajo del 50 % del mínimo requerido.

Al anunciar la medida, Carvallo presentó su renuncia, que formalizó horas después, y en su lugar fue designada de forma interina Caballero, quien dejó su puesto el pasado 10 de noviembre.

Mora comunicó su renuncia este 11 de noviembre, mientras que González había dimitido el pasado día 4. Los exdirectivos fueron requeridos para rendir una “declaración indagatoria”, según la resolución fiscal publicada por el diario ABC Color.

Enmarcada en la investigación contra el expresidente Santiago Peña y Carlos Carvallo, el documento indica que los exfuncionarios “habrían incurrido en la comisión de hechos punibles de 'lesión de confianza'”. La resolución afirma que “tuvieron conocimiento directo y temprano de la crítica situación institucional y de solvencia de Ueno Bank S.A.”, que habría comenzado en ya desde diciembre de 2025.

Durante los cateos, los fiscales hallaron documentos relacionados con el Banco Central, así como equipos electrónicos. En el caso de Caballero, según declaró la fiscal Ruth Benítez, se encontraron Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) de Ueno Bank.

Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera la intervención de Ueno Bank, que contaba con 2,94 millones de clientes, casi la mitad de la población del país sudamericano. Los fiscales acusan a Peña por presunta lesión de confianza y por administración en provecho propio, por lo que un juez ordenó su prisión preventiva.

Por su parte, Carvallo es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. El exfuncionario presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno Bank, antes de ser nombrado presidente del Banco Central,

EDG