Reportan Vuelos Afectados Querétaro-Estados Unidos por Falla en Control Aéreo Hoy

El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) informó sobre afectaciones en vuelos de llegada y salida con destino o procedencia de Estados Unidos, debido a una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo de ese país.

A través de un aviso difundido en sus redes sociales, el aeropuerto pidió a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estatus de sus vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización.

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La terminal aérea no precisó el número de operaciones afectadas ni el tiempo estimado para la normalización del servicio.

Finalmente, el AIQ agradeció la comprensión de los pasajeros y reiteró que la seguridad es una prioridad durante la atención de estas incidencias.