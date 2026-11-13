Reportan Vuelos Afectados Querétaro-Estados Unidos por Falla en Control Aéreo Hoy

El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) informó sobre afectaciones en vuelos de llegada y salida con destino o procedencia de Estados Unidos, debido a una falla en los sistemas de comunicación del control aéreo de ese país.
A través de un aviso difundido en sus redes sociales, el aeropuerto pidió a los pasajeros consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estatus de sus vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización.
La terminal aérea no precisó el número de operaciones afectadas ni el tiempo estimado para la normalización del servicio.
Finalmente, el AIQ agradeció la comprensión de los pasajeros y reiteró que la seguridad es una prioridad durante la atención de estas incidencias.