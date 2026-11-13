Movilidad

Reportan Vuelos Afectados Querétaro-Estados Unidos por Falla en Control Aéreo Hoy

La terminal aérea pidió a los pasajeros verificar con sus aerolíneas posibles cambios en horarios y condiciones de sus operaciones

Falla en Control Aéreo de EU Afecta Vuelos en el Aeropuerto de QuerétaroFalla en Control Aéreo de EU Afecta Vuelos en el Aeropuerto de Querétaro. Foto: AIQ

Destacado

Hasta el momento, no se ha precisado cuántos vuelos presentan afectaciones ni cuándo se restablecerá la normalidad en las operaciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+