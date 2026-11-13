Restricción en Puente: ¿Hay Doble No Circula Sábado 14 de Noviembre 2026 en CDMX-Edomex?

Volvió la mala calidad del aire en el Valle de México, un factor de riesgo para que se active una nueva contingencia ambiental, lo cual obligaría a aplicar el Doble Hoy No Circula sabatino este 14 de noviembre de 2026, y acá en N+ te decimos cómo aplica la restricción en puente en la CDMX y Edomex en el segundo sábado del mes.

En los últimos días se han presentando altos niveles de contaminación, de ahí que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) estén alerta en caso de que se necesiten activar medidas para proteger a la población.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan si hay Doble No Circula mañana sábado para que eviten ser multados en caso de que el holograma, terminación de placas y engomado de su carro no deba transitar en las calles de la CDMX y Edomex.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Alerta Amarilla en CDMX: Alcaldías con Pronóstico de Bajas Temperaturas para Hoy

¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 14 de noviembre?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala en siete estaciones ubicadas en CDMX y Edomex, por la presencia de partículas PM2.5 y PM10, por lo que existen condiciones para que se active la contingencia ambiental y el Doble No Circula este sábado 14 de noviembre 2026.

Sin embargo, los niveles de contaminación podrían disminuir por las condiciones climáticas, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores reduzcan o tengan que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

¿Qué placas no circulan hoy 14 de noviembre 2026?

Si los niveles de contaminación se mantienen estables y no se activa la contingencia, el Hoy No Circula de este sábado se aplicará con normalidad en este mega puente, y al ser el segundo sábado del mes, estos carros tendrán que descansar, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema:

Holograma 2, cualquier terminación de placa.

No circulan carros con Holograma 1, y terminación de número de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 8.

Descansan coches con placas foráneas.

No circulan autos con permisos vehiculares provisionales.

Foto: CAMe

El horario del Hoy No Circula sabatino 14 de noviembre 2026 comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

PPP