Explosión en Fábrica en el Salto, Brasil Deja 9 Lesionados

Una serie de explosiones en una fábrica de pinturas provocó un incendio de grandes dimensiones en el municipio de Salto, en el interior del estado de São Paulo, Brasil. El accidente dejó nueve personas lesionadas, entre ellas cuatro bomberos que participaban en las labores para controlar el fuego.

El incidente ocurrió la mañana de este viernes en una planta química propiedad de la empresa Pyrozzar, ubicada sobre la carretera SP-73, conocida como Estrada Velha Indaiatuba-Campinas. De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de emergencia, las instalaciones almacenaban aproximadamente 100 mil litros de disolventes, materiales altamente inflamables que favorecieron las explosiones.

Entre los heridos se encuentran cuatro bomberos y cinco civiles. Uno de los elementos de emergencia sufrió lesiones de gravedad, mientras que una de las personas civiles presentó quemaduras de tercer grado. Todos fueron rescatados y trasladados al Hospital Municipal de Salto para recibir atención médica.

Ante la magnitud del incendio y el riesgo de nuevas explosiones, las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad para evitar que el fuego se extendiera y proteger a la población cercana.

El operativo movilizó a 22 vehículos y alrededor de 60 bomberos, además de contar con el apoyo del helicóptero Águia de la Policía Militar. También se incorporaron equipos de emergencia de Vinhedo y otros elementos procedentes de la capital de São Paulo para reforzar los trabajos.

La Secretaría de Salud estatal puso a disposición el Complejo Hospitalario de Sorocaba, especializado en la atención de quemaduras, en caso de que los pacientes requieran atención adicional.

Hasta el momento, las causas del incendio y las explosiones no han sido determinadas. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona mientras las autoridades investigan lo ocurrido.