Internacional

Las Veces que EUA ha Suspendido Todos los Despegues de Vuelos a Nivel Nacional por Seguridad

La suspensión nacional de despegues de este viernes 13 de noviembre no ha sido la primera ocasión en que el gobierno estadounidense ha tomado esta medida

Avión sobrevolando el aeropuerto de San Diego en CaliforniaFoto: X @FAANews
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