Las Veces que EUA ha Suspendido Todos los Despegues de Vuelos a Nivel Nacional por Seguridad

La suspensión nacional de vuelos ordenada este viernes 13 de noviembre de 2026 por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recuerda otros episodios en los que las autoridades estadounidenses detuvieron las operaciones aéreas por motivos de seguridad.

Los antecedentes ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, y el 11 de enero de 2023, cuando una falla informática dejó fuera de servicio el sistema de alertas aeronáuticas NOTAM.

El tercer episodio se registró este viernes, luego de que se reportaran problemas de comunicación en el sistema de control de tráfico aéreo.

¿Por qué suspendieron vuelos en EUA hoy 13 de noviembre de 2026?

Este viernes 13 de noviembre de 2026, la FAA ordenó detener nuevamente las salidas de vuelos en todos los aeropuertos de Estados Unidos.

La disposición fue anunciada por circunstancias extraordinarias y razones de seguridad. La instrucción estableció que el tráfico aéreo de salida debía permanecer en tierra hasta nuevo aviso, mientras que los vuelos internacionales de llegada serían atendidos caso por caso.

La decisión ocurrió después de que se reportaran problemas de comunicación en el sistema de control de tráfico aéreo y una interrupción de las salidas en Chicago.

La medida tuvo alcance nacional y no se limitó a los aeropuertos de esa ciudad, donde se habían presentado previamente las dificultades operativas.

A diferencia de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, la disposición de este viernes corresponde a una suspensión de salidas y no necesariamente al cierre completo del espacio aéreo estadounidense.

¿Cómo fue la suspensión el 11 de septiembre de 2001?

El 11 de septiembre de 2001, después de que terroristas secuestraran cuatro aviones comerciales para perpetrar atentados en territorio estadounidense, la FAA ordenó detener los despegues de aeronaves civiles y posteriormente cerrar el espacio aéreo nacional.

De acuerdo con los Archivos Nacionales de Estados Unidos, la agencia emitió la primera suspensión nacional de salidas en la historia del país y ordenó que los aviones que ya estaban en el aire aterrizaran en el aeropuerto más cercano o tan pronto como fuera posible.

A las 11:06 horas, el Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo suspendió las operaciones en el espacio aéreo nacional. Para las 12:16 horas, el tráfico aéreo comercial y privado había sido desalojado del cielo estadounidense.

Los vuelos comerciales comenzaron a reanudarse el 13 de septiembre, bajo nuevas medidas de seguridad.

11 de enero de 2023: Falla informática obligó a una segunda suspensión nacional

Más de dos décadas después, la FAA volvió a ordenar una suspensión nacional de despegues, esta vez por una falla informática que afectó al sistema NOTAM (Notice to Air Missions).

Esta plataforma distribuye información indispensable para pilotos y operadores, como cierres de pistas, condiciones meteorológicas, obstáculos y otros riesgos que pueden afectar la seguridad de las operaciones aéreas.

Ante la imposibilidad de garantizar que las tripulaciones contaran con información actualizada, la FAA ordenó a las aerolíneas detener todas las salidas nacionales hasta las 9:00 horas, tiempo del este.

Posteriormente, la agencia informó que el problema estaba relacionado con un archivo dañado en su base de datos y descartó, en una evaluación preliminar, indicios de un ciberataque.

La suspensión fue levantada ese mismo día, aunque los retrasos y cancelaciones continuaron afectando las operaciones aéreas. La FAA identificó el acontecimiento como la segunda orden de suspensión nacional de vuelos en su historia.

Los tres episodios tuvieron causas distintas: los atentados terroristas de 2001, una falla tecnológica que comprometió la disponibilidad de información aeronáutica en 2023 y los problemas de comunicación del control aéreo registrados en 2026.

PT