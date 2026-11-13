Sociedad

Aeropuerto Internacional de Guadalajara Informa Restablecimiento de Vuelos a EUA

El grupo aeroportuario recomendó a los pasajeros con vuelos programados hacia los Estados Unidos consultar directamente con sus aerolíneas las modificaciones de su viaje

Afectaciones vuelosReportan afectaciones en vuelos de Jalisco-Estados Unidos. Foto: N+

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