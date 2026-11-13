Aeropuerto Internacional de Guadalajara Informa Restablecimiento de Vuelos a EUA

Mediante un comunicado el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó esta tarde que se originaron afectaciones en las operaciones aéreas con origen y destino a Estados Unidos, debido a las restricciones implementadas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La empresa señaló que la normalización de los vuelos dependería de que las autoridades aeronáuticas estadounidenses restablecieran las condiciones operativas necesarias, por lo que, hasta entonces, podrían mantenerse los ajustes en las operaciones.

Ante esta situación, se recomendó a los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara con vuelos programados hacia los Estados Unidos consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus itinerarios y posibles modificaciones.

Esta noche el grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que tras el levantamiento de las restricciones operativas implementadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), las operaciones aéreas con origen y destino a ese país comenzarán a restablecerse de manera gradual.

De momento aún podrían persistir ajustes en los itinerarios, por lo que recomendaron a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estatus de sus viajes.

Ante la problemática el Aeropuerto informó que se mantendrá atento a las disposiciones de las autoridades aeronáuticas estadounidenses para informar oportunamente sobre el restablecimiento de las operaciones en Guadalajara.

La compañía no estableció un horario para la normalización de los vuelos, ya que esta dependerá de las decisiones que tomen las autoridades de aviación de Estados Unidos.