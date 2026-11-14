Trump, Xi y Putin Planean una Reunión Conjunta la Próxima Semana en el Marco de la APEC

Los líderes de Estados Unidos, China y Rusia tienen previsto reunirse en el margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará la próxima semana en Shenzhen, el centro tecnológico de China.

El encuentro trilateral se centrará en tratar la "reducción de armas nucleares", según indicó la portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales.

"No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", explicó otro funcionario estadounidense en una llamada con la prensa.

La Casa Blanca confirmó el viernes los planes para la cumbre trilateral con Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. Esta cumbre se produce en un momento delicado para las relaciones entre los tres países.

El presidente estadounidense ha insistido en que dicha reunión brindaría una oportunidad para que los tres líderes discutieran la guerra de Estados Unidos con Irán y su objetivo de alcanzar un acuerdo tripartito sobre sus arsenales de armas nucleares.

Trump tiene previsto hablar con Xi y Putin sobre la guerra con Irán, pero evitará abordar el tema de Ucrania, según declaró un funcionario estadounidense.

Si bien la reunión de los líderes para mantener conversaciones conjuntas marcará un momento singular, los analistas afirman que las expectativas de que las conversaciones conduzcan a grandes avances son bajas y que tendrán más simbolismo que sustancia.

Trump ha recibido con los brazos abiertos a Xi tras alcanzar una tregua en su breve guerra comercial el año pasado, a pesar de las diferencias sobre la guerra de Estados Unidos con Irán y otras tensiones entre las principales potencias económicas del mundo.

AMP