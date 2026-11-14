Internacional

Trump, Xi y Putin Planean una Reunión Conjunta la Próxima Semana en el Marco de la APEC

El encuentro se centrará en tratar la "reducción de armas nucleares", según indicó la portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales

Pintura de arte pop titulada “Shenzhen 26”, del artista ruso Alexey Sergienko, que representa al presidente estadounidense Donald Trump , al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente chino Xi Jinping. Foto: ReutersPintura de arte pop titulada “Shenzhen 26”, del artista ruso Alexey Sergienko, que representa al presidente estadounidense Donald Trump , al presidente ruso Vladimir Putin y al presidente chino Xi Jinping. Foto: Reuters
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