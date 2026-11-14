Internacional

EUA Suspende Restricción de Despegues de Vuelos tras Mas de 4 Horas

Una falla en los sistemas de comunicación afectó a diversos centros de control de tránsito aéreo; descartan ciberataque

Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Newark, Nueva Jersey. Foto: APAeropuerto Internacional Newark Liberty, en Newark, Nueva Jersey. Foto: AP
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