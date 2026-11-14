EUA Suspende Restricción de Despegues de Vuelos tras Mas de 4 Horas

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la restricción a los despegues de vuelos en Estados Unidos tras una falla en los sistemas de comunicación que afectó a diversos centros de control de tránsito aéreo.

"Se ha cancelado la suspensión de operaciones en tierra a nivel nacional del centro de mando de la FAA", informó la agencia tras más de cuatro horas de interrupciones de despegues.

La medida afectó a miles de pasajeros en Estados Unidos y otros países, incluido México.

No obstante la suspensión de la medida, los despegues desde los diferentes aeropuertos tardarán en reanudarse.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que un problema de comunicación afectó a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo que dirigen los aviones entre aeropuertos en todo el país. Añadió que técnicos de la FAA están investigando.

Esta es la primera suspensión a nivel nacional desde enero de 2023, cuando falló un sistema informático clave de la agencia. Antes de eso, la última vez había sido después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que hasta el momento no había indicios de que “esto fuera un ataque malintencionado contra nosotros. Es solo una interrupción de telecomunicaciones”.

Mullin descartó que la falla fuera provocada por un ataque cibernético. "Tenemos cero evidencia de que se haya tratado de un ciberataque", reafirmó ante la prensa.

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