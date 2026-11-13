Internacional

Tráfico Aéreo En Vivo: Así Se Ve Flight Radar tras Suspensión de Miles de Vuelos

Autoridades han detenido los vuelos a lo largo de todos los Estados Unidos por un problema de comunicación; así se ve la afectación en el tráfico aéreo

Estados Unidos detiene vuelos a lo largo del paísEstados Unidos detiene vuelos a lo largo del país. Foto: Reuters

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