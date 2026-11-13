Tráfico Aéreo En Vivo: Así Se Ve Flight Radar tras Suspensión de Miles de Vuelos

La autoridad aeronáutica de Estados Unidos emitió el viernes una suspensión nacional de vuelos por un problema de comunicaciones. Así en el mapa la afectación al tráfico aéreo.

La orden desencadenó angustia y confusión entre los viajeros. En no pocos aeropuertos las pantallas afirmaban que los vuelos operaban con normalidad, incluso cuando los pasajeros no podían abordar. En otros, los vuelos solo estaban catalogados como retrasados.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) “emitió una orden de suspensión nacional para todos los aeropuertos estadounidenses, tras un problema de comunicaciones que afectó a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta”. Algunos especialistas sugirieron que los problemas podrían estar relacionados con la caída global de Outlook el día anterior, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional descartó que se tratara de un ataque cibernético. Por el momento, miles de aviones han permanecido detenidos a la espera de que se reanuden las salidas.

Mapa del tráfico aéreo en Estados Unidos por la tarde del 13 de noviembre. Foto: FlightAware

En este momento, con el tráfico aéreo detenido, el cielo estadounidense reporta una baja cantidad de aeronaves. La gran mayoría de ellas emprendieron sus respectivos viajes antes del anuncio de la FAA.

En un mensaje publicado en X, la agencia describió el problema como “una interrupción temporal de las comunicaciones”. Además, aseguró que actuaba “por extrema precaución”.

Aplicaciones como FlightAware reflejan un mapa despejado en varios puntos, con un tránsito mucho menor al de un día normal. También servicios como Flight Radar 24 exhiben una caída en el número de vuelos en el espacio aéreo de Estados Unidos.

No obstante, la situación está muy lejos de ser una parálisis total, como sí ocurrió después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. En aquella ocasión, la orden fue un aterrizaje inmediato para todos los vuelos.

Mapa del tráfico áereo en Estados Unidos el 13 de noviembre. Foto: Flight Radar 24

En conferencia de prensa, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reiteró que la suspensión se deba a una amenaza contra el país. y reiteró que “este no es otro 11 de septiembre”:

“No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por los momentos”, declaró Markwayne Mullin a la prensa en la Casa Blanca.