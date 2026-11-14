Accidente en la México-Querétaro Hoy: Tráiler Impacta Combi con Maestros; Hay Varios Heridos

Por segundo día consecutivo un accidente en la Autopista México-Querétaro puso en alerta a los servicios de emergencia del Estado de México (Edomex), en esta ocasión un tráiler impactó a una camioneta en la que viajaban varios maestros; así sucedió el percance.

Un camión de carga que presuntamente circulaba a toda velocidad y en sentido contrario sobre la carretera fue el que ocasionó el choqué, indicaron los automovilistas que tras el impacto se detuvieron a ayudar a los afectados.

A través de redes sociales un conductor captó el momento en el que el tráiler iba en los carriles centrales esquivando a los autos que se dirigían a la Ciudad de México. Sin embargo, fue en el kilómetro 51+600 de la México-Querétaro cuando detuvo intempestivamente su marcha tras chocar con la unidad tipo Van.

Luego del accidente elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Coyotepec, acudieron a atender la emergencia. Las autoridades municipales indicaron que 13 personas resultaron heridas tras el impacto. Asimismo, indicó que los tripulantes de la unidad particular eran maestros que se dirigían a un Congreso.

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“De acuerdo con el reporte preliminar, las personas involucradas presentaron lesiones aparentemente menores y fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención y una valoración completa”, puntualizó el municipio.

Al lugar también acudieron unidades de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), cuyo personal colaboró en la coordinación de los trabajos para agilizar la atención del incidente.

¿Por qué el tráiler iba en sentido contrario en México-Querétaro?

Luego de darse a conocer los detalles del accidente en la autopista México-Querétaro hoy 13 de noviembre, se especuló que el tráiler presuntamente había sido robado, por esta razón circulaba en sentido contrario a la altura de Coyotepec.

Sin embargo, la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Vialidad del municipio descartó dicha versión y explicó qué ocurrió con exactitud.

Los reportes señalan que el tráiler presentó un percance kilómetros atrás en la caseta de Tepotzotlán.

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"Y posteriormente continuó su marcha en sentido contrario, lo que provocó el choque con una combi de turismo a la altura del km 52 de la Autopista México-Querétaro", afirmó.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor del tráiler, así como su situación jurídica.

Ayer, otro tráiler se vio involucrado en un fuerte accidente en la México-Querétaro. El camión de carga impactó a tres autobuses en los que viajaban niños de kinder, maestras y padres de familia quienes iban de paseo escolar al Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México; al menos 30 personas resultaron heridas.

EPP