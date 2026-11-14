Accidentes

Accidente en la México-Querétaro Hoy: Tráiler Impacta Combi con Maestros; Hay Varios Heridos

El choque presuntamente ocurrió cuando la unidad de carga iba en sentido contrario en la autopista; esto sabemos

Así quedó el tráiler que provocó el accidente en la México-Querétaro hoy 13 de noviembreFoto: N+
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