¿Habrá Telonero en Concierto de Garbage en el Zócalo CDMX? Artista Invitada Para Este Sábado

Van varios fines de semana repletos de actividad en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) y este sábado 14 de noviembre 2026 toca turno de presenciar el concierto de Garbage en la plancha de la Plaza de la Constitución, por eso acá te decimos si algún artista abrirá el evento musical, después de toda la información surgida.

Después del concierto en el Zócalo CDMX del domingo pasado, en una nota ya te dijimos qué evento hay este sábado 14 de noviembre, pues será gratis y pretende albergar a miles de fans de la música alternativa.

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¿Artista abrirá el concierto de Garbage en el Zócalo este 14 de noviembre 2026?

Inicialmente estaba planeado que la cantante argentina, Muñeki77a, se encargará de abrir el evento en el Zócalo capitalino, pero a través de redes sociales la intérprete sudamericana anunció que no iba a formar parte del concierto.

Su participación fue cancelada debido a diversas críticas que recibió en redes sociales. Salieron a la luz mensajes que la argentina que escribió en el pasado y que reflejaron una polémica postura política. A través de su cuenta oficial de Instagram, Muñeki77a publicó un extenso mensaje para dar contexto y ofrecer disculpas.

Ante esta situación, lo último que se sabe es que no habrá artista y banda que sea el telonero de Garbage. Lo que sí está confirmado es que Paulina Villarreal, integrante de la banda mexicana, The Warning, va a estar como invitada especial durante el espectáculo.

¿A qué hora empieza el concierto de Garbage en el Zócalo CDMX?

El concierto de Garbage inicia a las 20:00 horas (8 de la noche, tiempo del centro de México) de este 14 de noviembre 2026. La entrada al evento es gratis y se espera que tenga una duración aproximada de entre hora y media a dos horas, por lo que puede terminar a las 22:00 horas (10 de la noche).

AO