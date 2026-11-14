Sociedad

¿Habrá Telonero en Concierto de Garbage en el Zócalo CDMX? Artista Invitada Para Este Sábado

Checa quién van a abrir el concierto en el Zócalo este sábado 14 de noviembre 2026, pues es uno de los eventos más esperados del año

Habrá telonero en el concierto de Garbage en el Zócalo CDMX artista invitada hoy 14 de noviembre 2026Se espera lleno para el evento de Garbage en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro
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