‘Herramientas a la Mano’: Fundación de Karol G Ayuda durante Conciertos a Mujeres Violentadas

En una entrevista exclusiva de Despierta, un noticiero de N+, Danielle Dithurbide conversó con Valentina Bueno Marín, directora de 'Con Cora Foundation' de Karol G, sobre la iniciativa Mujer Segura, cuya labor es apoyar a mujeres y niñas violentadas, sin importar su origen o situación, con oportunidades para desarrollar sus talentos, reconstruir sus proyectos de vida y ejercer sus derechos en libertad y dignidad.

Cabe recordar que Karol G se encuentra en México para la serie de conciertos que dará a partir de hoy, durante tres noches, en la Ciudad de México, así como los que ofreció en Monterrey, como parte de su gira 'Viajando por el mundo, Tropitour'.

Valentina Bueno Marín explicó que se trata de una campaña a favor de las mujeres en los conciertos de Karol G, donde son atendidas por un equipo multidisciplinario durante las presentaciones de la colombiana.

“Líneas de atención, tenemos también en el espacio un equipo multidisciplinario en el que contamos con psicóloga, abogada, por si de pronto, durante el espacio (concierto) se llega a presentar alguien que quiere contar una situación”, indicó la directora de 'Con Cora Foundation'.

Valentina Bueno Marín, directora de 'Con Cora Foundation', y Danielle Dithurbide. Foto: N+

Ayuda a mujeres durante conciertos de Karol G

Dijo que a través de sus aliados captan la información de las mujeres que se acercan a la fundación durante el show, al mismo tiempo que los fans disfrutan de la presentación de Karol G. Después, se comunican con ellas para darles la ayuda.

“Digamos que lo más importante es la información que se entrega y que la repliquen, que la entreguen cuando uno está. Bajo una situación de violencia es muy difícil pensar con claridad para buscar la ayuda. Entonces, tener las herramientas a la mano siempre es demasiado importante. Eso es súper importante”, destacó Bueno Marín.

Valentina indicó que Mujer Segura de 'Con Cora Foundation' llega a los países donde se presenta Karol G, con algunas excepciones, como ahora en el Tour Latam, donde estarán solo en cinco ciudades.

“En el tour de Estados Unidos estuvimos en todas las ciudades. Pero con Cora como tal, con nuestro tour, sí hacemos presencia en todos los conciertos, a través de invitaciones a beneficiarias de nuestros aliados", refirió.

Además, destacó que en los conciertos generalmente hay un grupo de invitadas que fueron víctimas de violencia o incluso de trata, para que "se sientan apoyadas y reconocidas".

"Que ellas se sientan que son espacios que también pueden habitar, que muchas veces son espacios que les han sido negados, que se sientan vistas, que se sientan reconocidas, que puedan dedicarse tiempo ellas mismas”, puntualizó.

Con información de N+

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