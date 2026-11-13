Entretenimiento

‘Herramientas a la Mano’: Fundación de Karol G Ayuda durante Conciertos a Mujeres Violentadas

Karol G se encuentra en México para la serie de conciertos que dará a partir de hoy en la CDMX

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Conciertos de Karol G, un Espacio de Ayuda a Mujeres a Través de Fundación Con Cora

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La gira de Karol G en México no solo trae música, sino también apoyo a mujeres violentadas. Su fundación brinda atención y recursos en los conciertos. Infórmate sobre esta labor.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+