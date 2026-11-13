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¿Qué tan Cerca Estuvo el Epicentro del Sismo en Perú de Dónde se Encuentra el Papa León XIV?

El temblor de magnitud 5.9 se registró este viernes en la región de Ica

El Papa León XIV regresa a ChiclayoEl Papa León XIV durante su visita a Chiclayo. Foto: AFP

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