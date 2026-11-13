¿Qué tan Cerca Estuvo el Epicentro del Sismo en Perú de Dónde se Encuentra el Papa León XIV?

Un sismo de magnitud 5.9 ocurrió este viernes en Perú, mientras el papa León XIV realizaba una visita a Chiclayo, en el norte del país, como parte de su gira por Sudamérica.

El temblor se produjo a 102 km al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, Ica, fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), tuvo su epicentro a aproximadamente 1,015 kilómetros de donde se encontraba este viernes el papa León XIV.

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:43 horas, con una profundidad de 32 kilómetros.

El organismo ubicó el epicentro en las coordenadas de latitud -15.14 y longitud -76.09, a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.

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Cabe señalar que el pontífice se encontraba en la región de Lambayeque, al norte de Perú, como parte de su visita apostólica al país. Su llegada a Chiclayo estaba programada para las 9:10 horas, procedente de Lima.

Entre las actividades de su agenda estuvo la celebración de una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, prevista para las 10:30 horas, donde hubo miles de fieles.

La visita tiene un significado especial para León XIV, cuyo nombre antes de asumir el pontificado era Robert Francis Prevost, debido a que estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo durante varios años y obtuvo la nacionalidad peruana.

FBPT