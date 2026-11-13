Sentencian a Antonio Oseguera, Hermano de ‘El Mencho’, a más de 22 Años de Cárcel en EUA

Una jueza de Distrito en Washington D.C., Estados Unidos de América (EUA), sentenció este viernes al narcotraficante confeso Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana, a 17 años y medio de cárcel por el delito de conspiración para distribuir narcóticos y 5 años por posesión de armas, es decir, un total de 22 años y medio de prisión.

Cabe señalar que la Fiscalía pedía 30 años de cárcel para el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder extinto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la defensa solicitaba 20 años.

El pasado 31 de julio de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense informó que Antonio Oseguera se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y portación de arma de fuego.

Específicamente, se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, y de usar, portar y poseer un arma de fuego para facilitar la conspiración de narcotráfico.

El narcotraficante, de 67 años de edad y originario de Michoacán, traficó cocaína y metanfetamina a Estados Unidos durante más de dos décadas, según la acusación.

Entre 2002 y 2010, Tony Montana operó con el Cártel del Milenio, organización con la que supervisaba la venta de narcóticos, protegía territorios de cárteles rivales y dirigía laboratorios de metanfetamina.

Según el Departamento de Justicia, el sujeto obtuvo precursores químicos para la fabricación de metanfetamina y distribuyó metanfetamina y cocaína a Estados Unidos.

Desde 2010, el capo trabajó con su hermano El Mencho, quien fue abatido durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, en febrero 2026.

Antonio Oseguera Cervantes fue detenido el 20 de diciembre de 2022 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en un operativo donde también se aseguraron armas y drogas.

Estuvo recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

SPB