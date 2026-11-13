Fuerte Sismo Sacude a Perú durante Visita del Papa León XIV

Un sismo de magnitud 5.9 se registró este viernes 13 de noviembre frente a las costas de Perú, mientras el papa León XIV realiza una visita al país sudamericano.

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:43 horas, con una profundidad de 32 kilómetros.

El organismo ubicó el epicentro a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región de Ica.

El sismo tuvo una intensidad de IV en San Juan de Marcona, según el reporte oficial.

El movimiento ocurre durante la visita del pontífice a Perú, donde tiene actividades programadas como parte de su recorrido por el país.

Se informó que la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami tras el movimiento telúrico, por lo que no fue necesario activar medidas preventivas por este fenómeno.

Asimismo, de acuerdo con la información compartida durante la cobertura, hasta ese momento Defensa Civil no reportaba consecuencias negativas para la población ni daños en viviendas.

¿Dónde se encontraba el Papa León XIV durante el sismo?

El movimiento telúrico ocurrió lejos de la zona donde se encontraba el papa León XIV, quien este viernes encabezaba una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.

De acuerdo con el reporte, el pontífice participaba en esta actividad religiosa, a la que se esperaba la asistencia de más de un millón de personas.

La zona del epicentro se encuentra aproximadamente a 500 kilómetros al sur de Lima, mientras que Chiclayo está a unos 800 kilómetros al norte de la capital peruana.

Por esta razón, el sismo no afectó las actividades del papa León XIV, quien continuó con su agenda durante la visita al país sudamericano.