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Fuerte Sismo Sacude a Perú durante Visita del Papa León XIV

El movimiento ocurrió mientras el pontífice realiza actividades programadas en territorio sudamericano

Fuerte Sismo Sacude a Perú durante Visita del Papa León XIVEl movimiento ocurre mientras el Papa León XIV se encuentra en el país sudamericano. Foto: Municipalidad Distrital de Marcona

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Un sismo de magnitud 5.9 sacudió Perú mientras el papa León XIV visita el país. El epicentro fue a 102 km de San Juan de Marcona.

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