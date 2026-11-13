Sociedad

¿Hay Alerta de Tsunami por Fuerte Temblor en Perú? Esto Reportan Autoridades

El epicentro del sismo se ubicó 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en el departamento de Ica

Agentes de la policía peruana vigilan la costa lugo de sismoAgentes de la policía peruana vigilan la costa lugo de sismo. Foto: AFP | Archivo

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Sismo en Perú: Un temblor de 5.9 grados sacudió Ica. Hasta el momento, no hay alerta de tsunami. Sigue la información en desarrollo para más detalles.

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