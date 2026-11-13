¿Hay Alerta de Tsunami por Fuerte Temblor en Perú? Esto Reportan Autoridades

Este viernes, se registró un sismo de magnitud 5.9 en Perú, donde se encuentra el Papa León XIV, durante una gira por Latinoamérica. Te decimos si hay alerta de tsunami.

El epicentro del temblor se ubicó 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, capital del distrito de Marcona, situada en la provincia de Nazca, en el departamento de Ica, a las 11:43 horas (local), a 32 km de profundidad, informó el Instituto Geofísico del Perú.

El sismo fue percibido entre leve y moderado por la población. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó una alerta de tsunami.

Otros temblores en Perú

Además de este temblor, otros cinco sismos se han registrado en Perú en las últimas 24 horas, dos de ellos de magnitudes 3.5 y 3.9, durante la noche del jueves a las 21:14 y 21:32 horas (local), respectivamente, en la región de Arequipa.

Otros tres movimientos han sacudido el interior de Perú en las últimas horas, en las regiones de Huánuco, Pasco y Loreto, entre las 5:32 horas y las 7:37 horas, dos de magnitudes 4.7 y uno de 4.6.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra más del 80% de la actividad sísmica mundial por la interacción de diversas placas tectónicas.

Con información de N+