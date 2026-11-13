Hoy Inicia la Feria del Centenario Reynosa 2026 ¿Qué Artista se Presenta?

Este viernes inicia la Feria del Centenario Reynosa 2026, con actividades para celebrar los 100 años de la ciudad. A través de sus redes sociales, el alcalde de Reynosa invitó a las familias a asistir a esta celebración, que tendrá como sede el Polideportivo.

La feria contará con accesos gratuitos para las familias. De acuerdo con la información compartida por el gobierno municipal, se entregarán cuatro boletos por familia, que podrán recogerse en la Presidencia Municipal o en el Museo, en un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

También habrá accesos disponibles directamente en las instalaciones de la feria.

La presentación principal de esta primera noche estará a cargo de La Firma, en el Teatro del Pueblo, como parte de la inauguración programada para las 6:00 de la tarde.

La celebración se extenderá hasta el 29 de noviembre y tendrá conciertos, juegos mecánicos, puestos de comida y espectáculos para las familias.

El Ayuntamiento informó que los boletos gratuitos serán de cuatro por familia. Quienes deseen adquirir accesos para zonas preferenciales podrán hacerlo mediante taquilla o los canales de venta anunciados.

Por otra parte, el gobierno municipal señaló que los recursos recaudados por la venta de boletos serán destinados a apoyar a niñas y niños con cáncer.