Protección Civil Emite Recomendaciones para el Uso de Pirotecnia en Tamaulipas

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, emitió una serie de recomendaciones para el uso de la pirotecnia durante esta temporada, entre las que destacó la importancia de que los padres de familia mantengan vigilancia sobre sus hijos al momento de encender cohetes.

El funcionario señaló que lamentablemente ya se han registrado accidentes relacionados con el mal uso de estos artefactos, en los que algunas personas han resultado lesionadas.

Asimismo, indicó que Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de Justicia y Seguridad Pública, lleva a cabo recorridos de vigilancia para detectar puntos de venta de pirotecnia que no cuentan con los permisos correspondientes.

Explicó que, en caso de localizar establecimientos o puntos de venta irregulares, se procederá al decomiso de la mercancía y se aplicarán las sanciones económicas correspondientes.

“Se hacen operativos en conjunto con Guardia Estatal, Fiscalía, con SEDENA, para el retiro de puntos que no están establecidos, que son de comercio irregular”, señaló Luis Gerardo González, coordinador estatal de Protección Civil.

¿Qué recomendaciones seguir para evitar accidentes con pirotecnia?