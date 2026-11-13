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Protección Civil Emite Recomendaciones para el Uso de Pirotecnia en Tamaulipas

Así mismo, indicó que se llevan a cabo recorridos de vigilancia para detectar puntos de venta que no cuentan con los permisos correspondientes

Protección Civil Emite Recomendaciones para el Uso de Pirotecnia en TamaulipasPirotecnia Tamaulipas. Foto: CuartoOscuro

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Protección Civil y SEDENA vigilan puntos de venta de pirotecnia sin permisos en Tamaulipas.

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