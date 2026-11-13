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¿Cayó Nieve en México? Primera Postal de Paisaje Cubierto de Blanco en San Pedro Mártir, BC

Conagua comparte imagen captada por el Observatorio Astronómico de la UNAM

Sierra de San Pedro Mártir con paisaje nevado. Foto: X @SasslaClimaMx vía Jesús Antonio RamírezSierra de San Pedro Mártir con paisaje nevado. Foto: X @SasslaClimaMx vía Jesús Antonio Ramírez

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