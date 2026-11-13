¿Cayó Nieve en México? Primera Postal de Paisaje Cubierto de Blanco en San Pedro Mártir, BC

En plena transición del otoño-invierno en México, el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) captó en foto el primer paisaje cubierto de blanco en el país, mientras un video de Catalina Porras y Juan Vargas, difundido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, muestra cómo la nieve cubre los árboles.

Se trata de una postal en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, que registró la primera caída de nieve de la temporada este viernes 13 de noviembre de 2026.

Así lo dio a conocer la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en sus redes sociales, donde compartió la respectiva fotografía.

El aguanieve, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), es un tipo de precipitación donde existe una mezcla de agua congelada y agua líquida, acompañado por vientos fuertes.

La Plataforma Digital de Alertamiento de Riesgos de México, a través de su cuenta SASSLA Clima, compartió un video y reportó por su parte caída de aguanieve y nieve en San Pedro Mártir, Ensenada, así como imágenes de la zona.

A diferencia del aguanieve, la nieve es una forma de precipitación sólida, conformada por diminutos cristales de hielo.

Paisaje captado con aguanieve en San Pedro Mártir. Foto: X @conagua_clima

Cierran el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir

Debido al clima, se anunció el cierre temporal del Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir.

El gobierno de Ensenada también reportó caída de nieve y pidió a la comunidad respetar la medida y evitar poner en riesgo su integridad y las de sus familias.

“Se exhorta a no visitar la Sierra de Juárez, debido a las condiciones climatológicas y los riesgos en los caminos”, añadió.

¿Por qué cayó aguanieve en Baja California?

En su Aviso de Sistemas Frontales y Evento de Norte, el SMN previó para este viernes caída de aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Lo anterior por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con un frente frío (número 6) que se aproximará a territorio bajacaliforniano y un pulso de la corriente en chorro polar.

Esos fenómenos meteorológicos además ocasionarán rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes en la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

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Clima para el fin de semana

Para mañana sábado, el sistema frontal 6 se aproximará al noroeste de México, ocasionando lluvias con chubascos y vientos con rachas de 40 a 60 km/h en esa región.

Mientras que el actual frente frío 5 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, el suroeste del golfo de México y el noreste del país, lo que generará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional.

Y la masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas, expuso el SMN.

El invierno en México

Oficialmente, el solsticio de invierno ocurrirá el 21 de diciembre en el hemisferio norte, pero la República Mexicana ya se encuentra en la temporada de frentes fríos, que abarca de septiembre 2026 a mayo 2027.

Según las autoridades, el fenómeno climatológico El Niño influirá en el número de sistemas frontales, pues se prevén más y más nevadas.

El Meteorológico Nacional pronosticó que en total lleguen a México 56 frentes fríos, seis más del promedio.

Un frente frío es un choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, tienen una duración de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

SPB