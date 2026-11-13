Seguridad

Joven es Impactado por Bala Perdida Mientras Estaba Acostado en Tuxpan, Veracruz

La víctima se trasladó por sus propios medios a las instalaciones del IMSS-Bienestar para recibir atención médica

Joven resulta herido por proyectil de arma de fuego en Tuxpan. Foto: N+Joven resulta herido por proyectil de arma de fuego en Tuxpan. Foto: N+

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Ulises, de 18 años, fue impactado por una bala perdida en Tuxpan mientras descansaba. Se trasladó al IMSS-Bienestar por su cuenta. Investigación en curso.

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