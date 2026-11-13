Joven es Impactado por Bala Perdida Mientras Estaba Acostado en Tuxpan, Veracruz

Un joven resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego en la comunidad de Cobos, perteneciente al municipio de Tuxpan. El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, en la zona norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con el informe, el afectado se encontraba acostado al interior de su casa durante la madrugada de este viernes cuando escuchó una detonación a la distancia.

Momentos después sintió una lesión en la parte baja de la espalda, cerca del glúteo, y comenzó a presentar sangrado abundante.

El lesionado fue identificado como Ulises de 18 años, quien por sus propios medios se trasladó a las instalaciones del IMSS-Bienestar para recibir atención médica.

Del caso se dio parte a las autoridades ministeriales por lo que mientras se desarrollan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, el joven permanece bajo resguardo policial.

No existen personas detenidas por estos hechos.