Detienen a Hermano del Presunto Líder Criminal 'El Kaikas' en Chietla, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla detuvo a Víctor ‘N’, de 38 años, hermano de Alfredo ‘N’, alias ‘El Kaikas’, señalado como generador de violencia y presuntamente relacionado con delitos de alto impacto.

Este sujeto, quien cuenta con orden aprehensión por homicidio, fue ubicado en Temaxcalapa de Gabino Barreda, junta auxiliar del municipio de Chietla, en posesión de 20 envoltorios que contenían sustancias ilícitas como cristal y marihuana.

Además, se encontraba en posesión de 38 mil pesos en efectivo y una camioneta con placas del Estado de México, tipo blindada. Durante esta misma intervención, la Policía Estatal Preventiva logró la detención de Luis ‘N’, de 21 años.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Cabe recordar que, en enero de 2025, las fuerzas de seguridad, en coordinación con autoridades ministeriales, lograron la captura de Alfredo ‘N’, alias ‘El Kaikas’, por su probable participación en el homicidio de cuatro personas y en otros hechos delictivos como robo, secuestro y narcomenudeo.

Además, en agosto de 2026, la SSP Puebla también logró la detención de Misraim Abisur 'N' integrante del mismo grupo criminal en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ