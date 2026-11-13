Seguridad

Detienen a Hermano del Presunto Líder Criminal 'El Kaikas' en Chietla, Puebla

Víctor 'N' fue detenido en inmediaciones de Temaxcalapa de Gabino Barreda, junta auxiliar del municipio de la Mixteca Poblana

Detenido Víctor N Hermano El Kaikas Homicidio Droga Temaxcalapa de Gabino Barreda Chietla PueblaVíctor 'N' contaba con una orden de aprehensión por presunto homicidio. Foto: X @SSPGobPue

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Hermano de 'El Kaikas' detenido en Puebla con drogas y efectivo. La SSP sigue desmantelando redes criminales. Conoce los detalles de esta captura.

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