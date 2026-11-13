Microsoft Reporta una Recuperación Generalizada de sus Servicios tras Caída Mundial

La interrupción global de Microsoft Outlook y Teams sigue presentando fallas este viernes, ¿pero qué servicios continúan afectados y cuáles ya funcionan?

Tras casi 24 horas de intermitencias en las comunicaciones en línea, algunas organizaciones han tenido que recurrir al fax. La caída de Microsoft ha significado la ausencia de los correos electrónicos o notificaciones de mensajes.

La interrupción global se prolongó desde el jueves hasta el viernes 13. El fallo ha afectado a un número indeterminado de usuarios, pero la cifra podría ascender a 450 millones: el número de clientes de pago de las aplicaciones de Microsoft 365 que el gigante tecnológico suele destacar.

Microsoft ha señalado que se acerca poco a poco a una “recuperación total”, aunque el gigante tecnológico aún no puede precisar cuándo volverán a funcionar todos sus servicios para sus clientes.

“A medida que la infraestructura se estabiliza, seguimos procesando los mensajes acumulados en cola y reequilibrando el tráfico. Por ello, es posible que los usuarios noten mejoras al iniciar sesión o acceder a los servicios, mientras que la entrega y el procesamiento de datos continúan normalizándose”, indicó la empresa en un comunicado publicado alrededor de las 15:05 horas.

“Todavía no tenemos una fecha estimada para la recuperación completa. Es posible que el acceso a los servicios se restablezca antes de que el flujo de correo electrónico vuelva a la normalidad por completo”, aseguró.

Estos son los servicios de Microsoft que siguen con fallas:

Los servicios de Exchange Online y Outlook se acercan a niveles normales, pero persisten retrasos en la entrega de mensajes y errores intermitentes al iniciar sesión desde la web, escritorio y aplicaciones móviles.

En Microsoft Teams las llamadas y chats operan con mayor estabilidad, pero aún se reportan fallas para programar, editar o visualizar reuniones en el calendario, crear canales privados y realizar eventos en vivo.

Microsoft Copilot 365 presenta errores intermitentes de carga en aplicaciones web y de escritorio, además de dificultades para acceder a datos de trabajo vinculados al correo.

SharePoint Online y OneDrive permiten abrir archivos, pero registra demoras en la carga de documentos recientes y bloqueos temporales al compartir archivos con usuarios.

Microsoft Defender (Office 365 y XDR) mantiene retrasos en el procesamiento de enlaces seguros.

Sobre esta situación, Microsoft afirmó que la implementación a mayor escala de correcciones de software está estabilizando sus sistemas.

El fallo ha durado casi un día, convirtiéndose en uno de los más prolongados en la historia de Microsoft y en la segunda interrupción de sus servicios este año.

La empresa asegura no tener ninguna actividad maliciosa y descartó a la inteligencia artificial (IA) como causa del problema.

Downdetector registró más de 7.4 millones de reportes a nivel mundial, con picos de actividad a medida que comenzaba la jornada laboral en Asia y Europa.

Outlook y Teams son dos de las aplicaciones de trabajo más utilizadas, con cientos de millones de usuarios. La interrupción impidió realizar tareas esenciales, como enviar correos electrónicos, gestionar calendarios y organizar reuniones virtuales.

El fallo afectó a organismos gubernamentales desde Australia y Japón hasta Estados Unidos, causó retrasos en firmas financieras, impidió a algunas empresas publicar sus resultados financieros y llevó a varias aerolíneas a advertir a sus clientes sobre posibles retrasos en las comunicaciones.

HVI