Internacional

Microsoft Reporta una Recuperación Generalizada de sus Servicios tras Caída Mundial

El gigante tecnológico señala que se acerca poco a poco a una 'recuperación total', pero sin precisar cuándo volverán a funcionar todos sus servicios

Microsoft Sigue con Fallas Hoy 13 de Noviembre: Qué Servicios Continúan Afectados y Cuáles ya FuncionanLa interrupción global de Microsoft ha afectado a empresas y gobiernos durante casi un día. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+