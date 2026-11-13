Suspenden Vuelos Internacionales en Monterrey por Falla de la FAA en EUA

El Aeropuerto Internacional de Monterrey alertó a los pasajeros sobre posibles afectaciones en los vuelos con destino a Estados Unidos, luego de que autoridades de ese país ordenaran la suspensión temporal de operaciones aéreas por una falla en las telecomunicaciones utilizadas para el control del tráfico aéreo.

El Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) recomendó a las personas que tienen viajes programados desde Monterrey hacia Estados Unidos mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos, así como posibles retrasos, cancelaciones o modificaciones en sus horarios.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que se registró una interrupción temporal en las telecomunicaciones, por lo que ordenó detener las salidas de vuelos como medida de precaución. La dependencia señaló que todos los vuelos fueron revisados y que las operaciones internacionales de llegada serían atendidas caso por caso, mientras se trabajaba para recuperar los sistemas de comunicación.

El problema afecta a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo que se encargan de coordinar los aviones durante sus recorridos entre aeropuertos en Estados Unidos. El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, informó que personal técnico de la FAA trabaja para conocer lo ocurrido y restablecer las comunicaciones.

Hasta el momento las autoridades no han establecido un horario para recuperar por completo las operaciones, por lo que los cambios podrían continuar mientras se resuelve la falla. En Monterrey, la recomendación para quienes tienen previsto viajar hacia Estados Unidos es consultar directamente con su aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto.

DAGM