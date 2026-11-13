Sociedad

Suspenden Vuelos Internacionales en Monterrey por Falla de la FAA en EUA

Debido a problemas en las telecomunicaciones en Estados Unidos, en Monterrey se suspendieron todos los vuelos con destino a su país

Aeropuerto MonterreyLos vuelos a Estados Unidos fueron cancelados temporalmente. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+