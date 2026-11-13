Microsoft No Detectó Indicios de Ciberataque en Caída de Sus Servicios

La empresa tecnológica Microsoft informó que no tiene indicios de que la caída global de sus servicios sea por algún ataque o "actividad maliciosa", según el informe técnico publicado por la empresa.

"Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente. Seguiremos tratando este incidente con urgencia y prioridad hasta su resolución completa", dijo la compañía.

Mientras tanto, este viernes sigue intentando solucionar el problema que ha dejado sin operación herramientas de trabajo como Outlook, Teams, Word, Excel y Copilot, aunque no ha logrado hacerlo.

Microsoft intenta estabilizar su infraestructura en la nube tras una interrupción masiva iniciada este jueves que mantiene con fallos graves a cerca de veinte herramientas corporativas y educativas en todo el mundo.

La compañía ha comenzado a aplicar un parche en su componente de autenticación y enrutamiento que empieza a mostrar "resultados positivos en la estabilidad del servidor", según indicó.

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El origen de la crisis reside en una caída de Exchange Online, el motor de correo electrónico en la nube de la tecnológica, un fallo que se ha propagado en cascada a todos los servicios que dependen de Exchange para consultar buzones, calendarios, permisos o archivos compartidos.

De acuerdo con el informe oficial de incidencia de Microsoft, el impacto se extiende a una veintena de aplicaciones clave, de modo que los usuarios sufren bloqueos para acceder a Outlook (en web, escritorio y móvil) y retrasos en la entrega de correos.

En Microsoft Teams, aunque las llamadas y chats grupales básicos funcionan, es imposible programar, editar o ver reuniones en el calendario, así como crear canales privados o eventos en vivo.

En cuanto a su inteligencia artificial, Microsoft Copilot 365 presenta errores de carga y no puede acceder a datos de trabajo como correos, calendarios o documentos.

Por su parte, SharePoint Online permite abrir archivos locales, pero bloquea el uso compartido con usuarios externos a la organización, mientras que Planner y Tareas pendientes registran fallos continuos.

El propio centro de administración de Microsoft 365 sufre caídas que impiden a los técnicos gestionar sus cuentas, lo que ha obligado a Microsoft a publicar sus avisos en su web pública de respaldo.

Microsfot afirmó que, una vez solucionado el incidente, publicará un informe con la causa del fallo y las medidas correctivas adoptadas.

ICM