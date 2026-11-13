Ciencia y Tecnología

Microsoft No Detectó Indicios de Ciberataque en Caída de Sus Servicios

La empresa estadounidense sigue teniendo problemas para restablecer herramientas como Outlook, Teams, Word y Excel, entre otros

Un letrero en el campus de Microsoft en Redmond, WashingtonUn letrero en el campus de Microsoft en Redmond, Washington. Foto: Reuters

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Microsoft enfrenta una caída global de servicios como Outlook y Teams, pero descarta actividad maliciosa. La compañía trabaja con urgencia para resolver el problema

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