¿Cómo Está la México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito y Accidentes Este Viernes

¿Cómo está el tráfico en la autopista México-Querétaro este viernes?
Este viernes, la carretera México-Querétaro se vuelve una de las vialidades más transitadas, pues personas aprovechan para salir de la Ciudad de México o para llegar a ella y aprovechar el fin de semana.
Cabe recordar que este fin de semana es de puente, pues el lunes 16 de noviembre es descanso oficial, por lo que la aumenta la entrada y salida de personas de la CDMX.
Desde las primeras horas de hoy 13 de noviembre 2026, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron de los siguientes incidentes en la autopista México-Querétaro.
A las 4:04 horas, se informó que un accidente carretero ocurrido durante la noche del jueves en el km 87, dirección a Querétaro, había sido atendido y el tramo operaba con normalidad.
A las 4:51 horas, hubo una reducción de carriles en el km 61, dirección a Querétaro, por la falla mecánica de un tractocamión, lo que provocó asentamientos en la zona.
A las 7:16 horas, en el kilómerto 61, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada).
A las 8:15 horas, registran carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán. No se reportan incidentes de momento.
A las 8:15 horas, la Guardia Nacional reporta un cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 061+500 con dirección a Querétaro.
A las 9:26 horas: En el kilómetro 61 rumbo a Querétaro hay reducción de carriles por atención a un accidente. Existe alta carga vehicular.
10:54 horas: En el kilómetro 128 en dirección a CDMX hay reducción de carriles por la atención a un choque por alcance.
11:56 horas: Capufe informa que se registran diversos eventos sobre la autopista México-Querétaro.
Sobre el kilómetro hay reducción de carriles en atención a un accidente. En el kilómetro 63 se atiende a una persona atropellada por lo que hay una reducción de carriles. Por lo que en ambos hechos existe una fuerte carga vehicular.
Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.