Accidentes

¿Cómo Está la México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito y Accidentes Este Viernes

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) alertó por distintos incidentes viales en esta carretera

Personal de emergencia atiende un accidente en la México-QuerétaroPersonal de emergencia atiende un accidente en la México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro

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Este viernes, la México-Querétaro es una de las más transitadas. Conoce los incidentes reportados por la GN y Capufe para planificar tu viaje.

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