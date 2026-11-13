¿Cómo Está la México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito y Accidentes Este Viernes

La autopista México-Querétaro es una de las vías de acceso a la Ciudad de México con mayor aforo en el país: con un promedio de más de 80 mil autos diarios y picos de hasta 130 mil.

Por esta razón, es una de las más complejas en cuanto a tránsito, ya que mueve personas y mercancías durante todo el año, lo que provoca de manera constante accidentes en su trazo.

Generalmente, los accidentes ocurren por no mantener la distancia, la falta de pericia de los conductores y el exceso de velocidad, ya que es una pista rápida con muchos descensos.

Ante este panorama y al conectar a la capital del país con Querétaro, un polo económico del centro del país, la Guardia Nacional y Capufe realizan un monitoreo diario de esta carretera.

Y solo para dejar constancia del peligro, la jornada de este jueves estuvo marcada por el choque entre un tractocamión y tres autobuses de pasajeros, con un saldo de 30 lesionados, entre ellos alumnos de un preescolar de Hidalgo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cronología | Autobús Escolar Afectado por Choque Múltiple en la México-Querétaro

¿Cómo está el tráfico en la autopista México-Querétaro este viernes?

Este viernes, la carretera México-Querétaro se vuelve una de las vialidades más transitadas, pues personas aprovechan para salir de la Ciudad de México o para llegar a ella y aprovechar el fin de semana.

Cabe recordar que este fin de semana es de puente, pues el lunes 16 de noviembre es descanso oficial, por lo que la aumenta la entrada y salida de personas de la CDMX.

Desde las primeras horas de hoy 13 de noviembre 2026, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) informaron de los siguientes incidentes en la autopista México-Querétaro.

A las 4:04 horas, se informó que un accidente carretero ocurrido durante la noche del jueves en el km 87, dirección a Querétaro, había sido atendido y el tramo operaba con normalidad.

A las 4:51 horas, hubo una reducción de carriles en el km 61, dirección a Querétaro, por la falla mecánica de un tractocamión, lo que provocó asentamientos en la zona.

A las 7:16 horas, en el kilómerto 61, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada).

A las 8:15 horas, registran carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán. No se reportan incidentes de momento.

A las 8:15 horas, la Guardia Nacional reporta un cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 061+500 con dirección a Querétaro.

A las 9:26 horas: En el kilómetro 61 rumbo a Querétaro hay reducción de carriles por atención a un accidente. Existe alta carga vehicular.

10:54 horas: En el kilómetro 128 en dirección a CDMX hay reducción de carriles por la atención a un choque por alcance.

11:56 horas: Capufe informa que se registran diversos eventos sobre la autopista México-Querétaro.

Sobre el kilómetro hay reducción de carriles en atención a un accidente. En el kilómetro 63 se atiende a una persona atropellada por lo que hay una reducción de carriles. Por lo que en ambos hechos existe una fuerte carga vehicular.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N+