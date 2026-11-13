¿Broma o Acto Premeditado? Hombre Muere Luego de Comer Bocadillo Explosivo

Las autoridades todavía no han podido establecer el móvil del incidente en el que murió un hombre de 35 años tras comer un postre explosivo.

Sin embargo, la policía india arrestó a dos hombres acusados de haber matado a un tercero al hacerle tragar un supuesto bocadillo llamado rasgulla, un platillo esponjoso y bañado en un almíbar que, en realidad, era una explosivo usado para matar jabalíes.

Tras el estallido, la víctima quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un hospital del estado de Madhya Pradesh, en el centro del país, donde murió el pasado martes.

Dos sospechosos, entre ellos quien ofreció el supuesto postre a la víctima, fueron acusados de homicidio voluntario y puestos bajo custodia policial.

Según Rekha Singh, responsable de la policía del distrito de Dindori, "le ofrecieron a la víctima esta bomba, utilizada por algunas comunidades de la región para matar jabalíes salvajes. Estalló cuando la tragó".

"Aún no hemos podido determinar el móvil de este homicidio, o si más bien se trató de un error o de una broma", señaló Singh. "Las investigaciones siguen en curso", subrayó.

Este tipo de 'bomba' se fabrica de forma artesanal introduciendo pólvora explosiva, extraída de petardos o fuegos artificiales, en una bola de masa.

ICM