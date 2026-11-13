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¿Broma o Acto Premeditado? Hombre Muere Luego de Comer Bocadillo Explosivo

Las heridas internas que dejó el falso alimento provocaron la muerte de la víctima de 35 años de edad

Las autoridades siguen con las investigaciones para deslindar responsabilidadesLas autoridades siguen con las investigaciones para deslindar responsabilidades. Foto: AP

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Un supuesto dulce resulta ser una trampa mortal para un hombre que falleció tras ingerir una bomba artesanal. La policía sigue investigando el móvil del incidente en Madhya Pradesh.

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