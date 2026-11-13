Otras 6 Mujeres Acusan al Actor Russell Brand de Conducta Sexual Inapropiada

Una investigación periodística en Reino Unido publicó este viernes que otras seis mujeres han acusado a Russell Brand de conducta sexual inapropiada.

Esta información aparece apenas cuatro días después de que el actor fuera condenado a 10 años y medio de cárcel por violación y agresión contra cuatro mujeres a lo largo de su carrera.

El diario The Times y su versión dominical Sunday Times hallaron que el actor y comediante había cometido otra media docena de actos indebidos:

Mantuvo relaciones sexuales con una mujer sin su consentimiento y después le ofreció disculpas en persona y a través de mensajes de texto.

Durante un encuentro sexual con una joven de 19 años, ella le pidió que parara porque le estaba causando dolor, pero él continuó.

También fue acusado por una seguidora, a quien conoció tras una actuación en San Francisco. La mujer dijo que él la manoseó y le metió la mano dentro de los pantalones.

Otra mujer relató que Brand se le acercó en 2005 durante un festival de música y le dijo: "Por favor, solo necesito tener sexo contigo, te pagaré".

La quinta mujer ganó un concurso de música y fue invitada a participar en el programa de Brand. Tras verse de forma esporádica, ella dijo que el actor le pidió que lamiera la tapa del baño y se enojó cuando la chica se negó.

La última acusación es de una mujer que trabajaba en un lugar en Londres al cual acudía con frecuencia Russell. Según las declaración, iba a entregarle papel higiénico al comediante en el baño, pero este la agarró cuando se acercó.

Brand, de 51 años, empezó el lunes su condena en la prisión londinense de Wandsworth tras ser declarado culpable por un tribunal de esta capital de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres a lo largo de su carrera.

Al declarar la condena al actor el lunes, el juez Joel Bannathan, de la corte de Southwark, al sur de Londres, calificó al comediante como un "depredador sexual" al tiempo que destacó la "determinación y el coraje" de las víctimas que han tenido que lidiar con el trauma por los delitos cometidos por Brand.

ICM