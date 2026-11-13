Rosalía Conquista la Edición 27 de los Latin Grammy en Las Vegas

Rosalía conquistó este jueves la edición 27 de los Latin Grammy como la más premiada, al llevarse entre los galardones el de Álbum del Año por su aclamado 'Lux' y Canción del Año con 'La Perla'.

La catalana, una de las favoritas de la noche con siete nominaciones, obtuvo álbum del año por 'Lux', canción del año por 'La perla', video musical versión corta por 'Sauvignon Blanc', álbum de música alternativa por 'Lux', mejor canción pop por 'La perla', además de mejor ingeniería de álbum.

La cantante recibió el premio a álbum del año entre lágrimas, agradeciendo a su familia y celebrando que tiene todo lo que necesita "para ser la mejor".

"Sé que tengo mucho que aprender y todavía no he hecho mi mejor trabajo, pero tengo todo lo que hace falta para ser la mejor", dijo la cantante luego de recibir el premio de manos de Juanes.

Entre lágrimas, la española agradeció al cantante colombiano de apoyarla desde sus inicios.

"Cuando empezaba mi carrera eras de las primeras personas en mi espectáculo, cuando solo había 100 personas en una sala en Madrid, me ayudaste mucho y te lo agradezco de corazón", afirmó.

Rosalía, tres veces ganadora del premio a álbum del año en su trayectoria, aseguró también que 'Lux' era "su verdad".

Esta es la lista de los ganadores en las principales categorías de la gala más importante de la música latina, celebrada en Las Vegas.

Álbum del año: "LUX (Complete Works)" - Rosalía.

Grabación del año: "Niño" - Milo J.

Canción del año: "La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia).

Mejor nuevo artista: ARIA VEGA.

Mejor canción pop: "La Perla" - Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia.

Mejor álbum contemporáneo de pop: ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz.

Mejor álbum de pop tradicional: Yo Canto 2 - Laura Pausini.

Mejor interpretación de reguetón: "Verano Rosa" - KAROL G ft. Feid.

Mejor álbum de salsa: El Alma En Clave - Luis Enrique.

Mejor álbum de merengue/bachata: Chula - Techy.

Mejor álbum tropical tradicional: Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa.

Mejor canción en lengua portuguesa: "Viver e Morrer De Amor Na América Latina" - Johnny Hooker (Johnny Hooker y Ney Matogrosso).

Compositor del año: Sara Schell.

Productor del año: Édgar Barrera.

Mejor video musical corto: "Sauvignon Blanc" - Rosalía; Noah Dillon (dirección); Laura Elizabeth Seydel (producción).

Mejor video en formato largo: FREE SPIRITS (The Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray & Ferina (dirección); Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca & Francisco Wechsler (producción).

Mejor álbum de música urbana: Tropicoqueta - KAROL G.

Mejor interpretación urbana: "Gil" - Milo J, ft. Trueno.

Mejor canción urbana: "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee).

Mejor álbum de rock: Shine - Fito Páez.

Mejor canción de rock: "Ego" - Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal (The Warning).

Mejor canción pop/rock: "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting).

Mejor álbum de música alternativa: "LUX (Complete Works)" - Rosalía.

Mejor álbum de música tropical contemporáneo: "Antes que el tiempo se vaya" - Fonseca.

La edición 27 de los Latin Grammy reunió a una constelación de estrellas, y puso a hablar español a figuras de la talla de Janet Jackson quien subió a escena a homenajear a Daddy Yankee, Persona del Año de esta gala.

"Tu música ha inspirado a toda una generación", dijo la estadounidense.

El puertorriqueño, recibió el reconocimiento agradeciendo a su familia y a su isla. Antes apareció en escena con una bandera de Puerto Rico, y cantó clásicos como "Rompe", "Dura", "Con Calma", "Gasolina" y "Despacito" junto a cantantes como LL Cool J, French Montana, Bad Gyal y Bizarrap.

Otro de los emotivos momentos de la noche fue el homenaje al también puertorriqueño Willie Colón, fallecido en febrero.

Algunas de las estrellas que cantaron himnos de la salsa de "El malo del Bronx" como "El gran varón", "Usted abusó", "Oh que será, que será" y "La murga" fueron Fonseca, Luis Enrique, Cucco Peña, Nathy Peluso y Miguel Colón, hijo del mítico trompetista.

LECQ