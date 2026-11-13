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Rosalía Conquista la Edición 27 de los Latin Grammy en Las Vegas

Entre los galardones están el de Álbum del Año por su aclamado 'Lux' y Canción del Año con 'La Perla'

Rosalía posa con sus premios en los Latin GrammyRosalía posa con sus premios en los Latin Grammy. Foto: Reuters

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