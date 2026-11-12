¿Cómo Ver los Latin Grammy 2026 en México? Hora y Día de Transmisión

Hoy se celebran los Latin Grammy 2026 en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, que premian la excelencia artística y técnica de la música en español y portugués, principalmente, así como otras lenguas y expresiones idiomáticas de la región.

Para que no te pierdas ningún detalle sobre la 27° ceremonia de premiación, en una nota previa te dimos a conocer la lista completa de artistas nominados, que incluye a varios mexicanos.

Estos galardones -considerados los más prestigiosos de la industria musical iberoamericana- son otorgados por la Academia Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, cuya sede se ubica en Miami, Estados Unidos.

Este 2026, el reggaetonero Daddy Yankee fue electo como Persona del Año.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Latin Grammy Nombra a Daddy Yankee como Persona del Año 2026

¿Cómo ver los Latin Grammy 2026 en México?

A diferencia de Estados Unidos, donde Televisa Univisión transmitirá la edición 27 de los Grammy Latino a través de los canales de Univisión y la plataforma de ViX, en México no habrá transmisión en vivo de la ceremonia de premiación de este jueves 12 de noviembre de 2026.,

Sin embargo sí se habilitó una transmisión especial a través del canal oficial de Youtube de los Latin Grammy 2026, así como en la página oficial de los Premios.

¿A qué hora son los Latin Grammy 2026?

Desde las 14:00 horas (tiempo del Centro de México) inició la ceremonia de premiación de distintas categorías, conocida como Latin Grammy Premiere.

Mientras que cuatro horas más tarde, a partir de las 18:00 horas está prevista la Alfombra Roja por la que desfilarán distintas celebridades.

De modo que una hora más tarde, a las 19:00 horas comenzará la ceremonia principal de los Latin Grammy 2026, cuya duración aproximada será de tres horas.

¿A qué hora será la repetición de los Latin Grammy 2026 en Las Estrellas?

Para aquellos que no puedan disfrutar de la presentación de estos Premios, el sábado 14 de noviembre habrá una repetición de la ceremonia a partir de las 18:00 horas que sí será visible en México.

Los interesados en ver esta retransmisión deberán sintonizar el Canal de Las Estrellas en su operador de televisión local.

¿Quiénes actuarán en la ceremonia de los Latin Grammy 2026?

Durante las tres horas que se prevé dure la ceremonia de premiación en la MGM Grand Garden de Las Vegas , Nevada habrá múltiples presentaciones de artistas, entre ellos: