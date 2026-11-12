Russell Brand se Queda sin Cuentas de Facebook e Instagram Luego de Condena en Reino Unido

La empresa tecnológica estadounidense Meta cerró las cuentas de Russell Brand en Facebook e Instagram tras ser condenado a 10 años y medio de cárcel por violación y agresiones sexuales en el Reino Unido, según informó este jueves la propia cuenta del actor en X, que supuestamente sigue gestionando su equipo.

Además, después de que el actor y comediante fuera condenado el lunes, el magnate Elon Musk calificó la sentencia de "injusta", lo que causó polémica en las redes sociales, entre defensores y detractores de Brand.

Según se puede leer en las capturas de pantalla del aviso, Meta alegó que la cuenta de Brand o su actividad no cumple "con los estándares de nuestra comunidad" y señaló que, a partir de ahora, nadie podrá encontrarla, ni la cuenta podrá ser usada, además de que su contenido será borrado.

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Al intentar entrar en el perfil de Instagram de Brand aparece el aviso: "Es posible que el enlace no funcione o que se haya eliminado el perfil. Este contenido no está disponible en este momento. Por lo general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó", se puede leer, asimismo, al intentar visitar su cuenta de Facebook.

Cabe recordar que tras convertirse al cristianismo y bautizarse en el río Támesis, el actor se trasladó con su familia a Estados Unidos a finales de 2024, donde consolidó un imperio digital con contenidos centrados en el bienestar, las teorías conspirativas y la religión evangélica, principalmente a través de videos y podcasts.

Empresas de Russell Brand siguen operando

Aunque Brand está encerrado en la prisión londinense de Wandsworth, algunas de sus empresas parecen seguir funcionando, si bien él mismo liquidó o reestructuró otras antes de que empezara su juicio.

Así, una compañía estadounidense vinculada a él, dedicada a la venta de suplementos, productos de salud y ropa, vende actualmente camisetas que piden su libertad.

Estas camisetas, que se venden en la web de Reborn por 34.99 dólares (lo equivalente a 655 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio de este jueves), llevan el rostro de Brand y el lema Free Russell (Libertad para Russell), mientras que la página incluye el siguiente mensaje: "Apoya a Russell. Contra la injusticia. Silenciado por alzar la voz".

Antes del inicio de su juicio en octubre, el cómico y presentador empezó a ejecutar cambios en sus intereses empresariales en Estados Unidos y el Reino Unido, según reveló The Times.

En este último país, Brand compartía con su esposa, Laura, la sociedad Pablo Diablo's Legitimate Business Firm, que gestionaba sus actuaciones, productos comerciales e ingresos digitales y cuyo cierre empezó a preparar a finales de 2025.

Otra sociedad británica, Brand New Collective, vinculada a actividades de restauración, inmobiliarias y creación artística, fue disuelta en junio.

El humorista también solicitó transferir la titularidad de la vivienda familiar de Henley-on-Thames, en el condado inglés de Oxfordshire, adquirida en 2015 por 3.35 millones de libras (3.99 millones de euros), y además, vendió el pub Crown Inn, cerca de esa localidad.

Tras las primeras acusaciones de agresión sexual difundidas en 2023 por The Times, The Sunday Times y Channel 4, Google ya retiró al actor, de 51 años, la posibilidad de monetizar sus videos en YouTube, donde había reunido 6.6 millones de suscriptores.

Brand trasladó entonces buena parte de su actividad a Rumble, plataforma canadiense de video en la que cuenta con unos 2.2 millones de seguidores. Esa página web sigue activa.