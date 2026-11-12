Estación de Compresión de Gas Umán, Yucatán, Convierte Sueño de Tener Casa Propia en Pesadilla

A principios de 2025, Diana Quintero y sus dos hijos se mudaron a una de las 160 viviendas de la etapa 4 del fraccionamiento Gran Alzada, en Umán, Yucatán. Buscaban un patrimonio, pero la tranquilidad duró apenas semanas.

A unos 50 metros de su ventana se levantó una estación de compresión de gas (booster), encargada de elevar y estabilizar la presión del combustible que llega, de la que nunca fue informada.

“Empieza a venir gente de Energía Mayakán y nos comentan que iban a hacer un poco de ruido, entonces yo pregunto y me comentan que supuestamente se iban a hacer unas bodegas”, indicó Diana Quintero, vecina de estación de gas en Umán, Yucatán.

El ruido y las vibraciones se volvieron permanentes, pero el verdadero desgaste es psicológico ante el temor de una catástrofe.

“Voy a psicología porque me dio estrés cognitivo de lo mismo, de la desesperación del ruido, de que no duermes por estar pensando que vaya a pasar una explosión o algo”, indicó Diana Quintero.

El miedo a una posible explosión lo comparten decenas de familias a la redonda de la planta que forma parte de la ampliación del sistema de Energía Mayakán, que transporta gas natural desde Texas hacia la península para alimentar dos nuevas centrales de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y mitigar los apagones en la región.

Estación de Compresión de Gas cuenta con permisos

El Gobierno de Yucatán aseguró que la estación estaba contemplada antes de la edificación de las viviendas y cuenta con todos los permisos en regla, sin embargo, los residentes sostienen lo contrario.

“Cuando entregan la etapa tres, que es todo lo que está atrás, todavía la etapa cuarta no estaba construida y no había ninguna estación física de compresión ni nada, simplemente todo esto era monte, no había nada”, aseguró un vecino.

Un análisis satelital documenta el crecimiento: En 2010, la zona colindante al ducto estaba despoblada; para 2021 inició la primera fase del fraccionamiento; en 2023 avanzaron las etapas 2 y 3; y para 2024 la etapa 4 ya estaba trazada, mientras el terreno del booster seguía intacto.

“Esta estación empiezan sus permisos de aprobación en el 2022 y en el 2023. Entonces, también es tendencioso o es jugar con la información cuando se nos dice que desde el 97 existía, no”, destacó Abner Torres del colectivo X un Yucatán con Energía Segura.

Los colonos denuncian que se utilizaron planos desactualizados para avalar el proyecto industrial, mientras la inmobiliaria extendió las casas hasta el límite del predio sin restricción oficial.

“Yo no sé qué está peor si pensar que primero estaba el gasoducto y que la empresa sabiéndolo construyó las casas o que ya estaban las casas y que el gobierno aprobó un proyecto de este tipo sabiendo que ya había gente viviendo aquí”, refirió Jenny Ek Tzab, vecina de estación de gas en Umán, Yucatán.

Propuesta de Energía Mayakán

Con mediación estatal, Energía Mayakán propuso adquirir únicamente las 33 casas que colindan a dos metros de sus instalaciones; un parche que para los vecinos no soluciona el riesgo de fondo.

“Acaso a partir de la casa 34 ya nadie se va a morir quemado, es ilógico. Si deben hacer una reubicación, deberían reubicar a toda la Gran Calzada completa”, dijo un vecino de la zona.

Mientras tanto, la desarrolladora Grupo Casitas evade explicaciones. N+ buscó su postura, pero no obtuvo respuesta.

“Grupo Casitas para nada se ha presentado, nunca ha dado una respuesta, nunca ha dado un posicionamiento, sigue promoviendo sus casas”, aseguró Abner Torres del colectivo X un Yucatán con Energía Segura.

Tras la negativa definitiva de un juez para suspender las operaciones del booster mediante un amparo, los afectados entregaron un oficio en la Presidencia de la república para demandar su intervención y llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exigen frenar una convivencia forzada donde el derecho a la vivienda quedó atrapado entre tuberías de alta presión.

“Compraron una casa no una cárcel, porque tienen que cerrar sus ventanas, el miedo, pues ahí viven", añadió Abner Torres.

Al respecto, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), encargada de supervisar que esta estación de compresión de gas cumpla con las normas, informó a Despierta que han sostenido 18 reuniones con los vecinos del fraccionamiento Gran Calzada, en ellas, se les ha informado del proyecto; de las medidas de seguridad y sobre las adecuaciones que han realizado para disminuir el ruido.

Agregó que la empresa operadora del booster ya compró 4 de las 33 casas afectadas, otras 4 tienen un contrato de promesa de compraventa y 6 están valorando la oferta.

De acuerdo con la ASEA, la infraestructura del booster es temporal, tiene todos sus permisos en regla y estaba contemplada desde antes que se construyeran ahí las casas.

Con información de N+ y Arturo Ortiz.