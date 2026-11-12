Sociedad

Estación de Compresión de Gas Umán, Yucatán, Convierte Sueño de Tener Casa Propia en Pesadilla

Los vecinos denuncian que se utilizaron planos desactualizados para avalar el proyecto y que la inmobiliaria extendió las casas hasta el límite del predio

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Estación de Compresión de Gas pone en Riesgo a Familias de Umán, Yucatán

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El sueño de una casa propia en Umán se convierte en pesadilla por una estación de gas cercana. Vecinos denuncian uso de planos desactualizados y exigen soluciones reales.

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