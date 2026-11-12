Música y conciertos

El Mexicano Édgar Barrera Lidera Nominaciones de Latin Grammy 2026: Aquí Los Otros Favoritos

La lista de nominados reúne a figuras consolidadas y nuevas voces de la música en español y portugués

El Mexicano Édgar Barrera Lidera Nominaciones de Latin Grammy 2026: Aquí Los Otros FavoritosÉdgar Barrera en la Gala de Persona del Año en la 25.ª edición de los Premios Grammy Latinos en Miami, EUA. Foto: Reuters

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Este jueves en Las Vegas, se entregan los Latin Grammy 2026. Édgar Barrera lidera con 10 nominaciones.

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