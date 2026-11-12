El Mexicano Édgar Barrera Lidera Nominaciones de Latin Grammy 2026: Aquí Los Otros Favoritos

El compositor mexicano Édgar Barrera encabeza las nominaciones de la 27.ª edición de los Latin Grammy, con 10 menciones, por encima de artistas como Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler, quienes suman siete nominaciones cada uno.

La lista de candidatos incluye nombres de distintos géneros musicales, con producciones que competirán en categorías como Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. En N+, te presentamos quiénes son los artistas con más nominaciones y los principales contendientes de esta edición.

La ceremonia de entrega de los premios se realizará este jueves en Las Vegas, donde se conocerá a los ganadores de las principales categorías de la música latina.

¿Quiénes son los artistas con más nominaciones al Latin Grammy 2026?

El mexicano Édgar Barrera ocupa el primer lugar con 10 nominaciones. El compositor aparece entre los créditos de canciones como "Coleccionando Heridas", interpretada por Karol G y Marco Antonio Solís, y "Mi Gran Amor", de Santana junto a Becky G.