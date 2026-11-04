Música y conciertos

Pre-Registro Kanye West en México 2027: Así Entras a Preventa de Boletos para Concierto en CDMX

Si planeas asistir, conoce cómo puedes comprar boletos para Kanye West en el Estadio Banorte CDMX realizando el pre registro en el sitio de Ye

Pre-Registro Boletos de Kanye West en México 2027Kanye West regresará a México en 2027, luego de sus presentaciones en enero de 2026. Foto: AP

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