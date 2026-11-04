Pre-Registro Kanye West en México 2027: Así Entras a Preventa de Boletos para Concierto en CDMX

Ye, antes conocido como Kanye West, confirmó su regreso a México en 2027 con un concierto en el Estadio Banorte de la CDMX y para asistir, primero debes realizar un pre registro para poder comprar boletos, y acá te traemos el link y cómo hacer la solicitud.

Luego de sus exitosas presentaciones en la Plaza de Toros México en enero de este año, el rapero volverá a nuestro país con un ambicioso show en el Coloso de Santa Úrsula, que tiene capacidad para más de 87 mil personas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Kanye West, Ahora Ye, Regresó a Ciudad de México con Concierto en "La México"

¿Cuándo es el concierto de Kanye West en México?

La presentación de Ye en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, está programada para el viernes 19 de marzo de 2027, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer las fechas de la venta de boletos.

Este será el quinto concierto de Kanye West en México, pues en 2008 ofreció dos, uno en el Palacio de los Deportes de CDMX y otro en la Arena Monterrey, mientras que en 2026 se presentó dos veces en la Plaza de Toros México.

¿Cómo hacer pre registro para boletos de Kanye West en México?

Hasta el momento no se han dado a conocer los detalles de la venta de boletos, como si habrá preventa o los precios de cada zona, sin embargo, se habilitó un pre-registro en la plataforma de Ye Mexico City.

Ahí, los fans de Kanye deben realizar los siguientes pasos para hacer su registro y recibir información sobre la preventa de boletos y todo lo relacionado con el concierto en el Estadio Banorte:

Ingresa a este link: https://yemexicocity.com/es. Escribe tu nombre, apellido, correo electrónico y número telefónico. Elige tu estado. Acepta el aviso de privacidad. Da clic en el botón de Pre-Registrarme.

A tu mail, te llegará un correo de confirmación para validar la información. Una vez que hagas este paso habrás completado tu pre registro y comenzarás a recibir la información sobre la venta de boletos para el concierto de Kanye West en México.

PPP