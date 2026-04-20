Cancelan Concierto de Kanye West Ahora en Suiza; Es el Cuarto País en Vetar al Rapero

Kanye West suma un nuevo veto en su gira europea: Suiza se convirtió en el cuarto país en cancelar sus presentaciones, en medio de la polémica por sus declaraciones.

El club suizo FC Basel confirmó que no permitirá que el artista se presente en el estadio St. Jakob-Park, donde tenía previsto ofrecer un concierto el próximo 26 de junio. La institución explicó que, tras evaluar la propuesta, decidió no continuar con el evento por no alinearse con sus valores.

“Tras un análisis exhaustivo”, el club determinó que no puede “ofrecer una plataforma al artista en cuestión”, dejando claro que la decisión responde a criterios institucionales más que logísticos.

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Un veto que se extiende por Europa

Con esta cancelación, Suiza se suma a una lista de países europeos que han tomado distancia del músico. Polonia, Francia y Reino Unido ya habían cancelado, pospuesto o vetado sus presentaciones en las últimas semanas.

En el caso del Reino Unido, también se le negó la entrada al país, lo que derivó en la cancelación de su participación en el festival Wireless. En Francia, el propio artista decidió posponer su concierto ante la posibilidad de un veto oficial, mientras que en Polonia el show fue cancelado por razones “legales y formales” tras críticas de autoridades culturales.

La polémica detrás de las cancelaciones

El rechazo generalizado está ligado a una serie de comentarios y acciones del rapero que han sido señalados como antisemitas y de apología del nazismo, incluyendo publicaciones con simbología nazi y canciones controvertidas.

Aunque el artista ha ofrecido disculpas públicas y ha atribuido su comportamiento a problemas de salud mental, como episodios bipolares, esto no ha sido suficiente para frenar el efecto dominó en Europa.

A pesar de las cancelaciones, Kanye West aún mantiene fechas programadas en países como España, Italia, Países Bajos, Portugal y Turquía, aunque el futuro de su gira europea sigue siendo incierto ante la creciente presión internacional.

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