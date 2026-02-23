Premios BAFTA 2026: Resultados, Lista Completa de Ganadores y Mejores Momentos

Los 79 Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) se celebraron este domingo 22 de febrero de 2026 en el Royal Festival Hall de Londres, donde la intensa temporada de premios cinematográficos del año alcanzó uno de sus momentos más esperados.

La ceremonia, presentada por Alan Cumming, reunió a figuras destacadas del cine internacional y británico para reconocer lo mejor del cine estrenado durante 2025.

El Actor Timothée Chalamet, el Más Guapo del Mundo

Los grandes triunfadores

La película que dominó la velada fue One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, alzándose con seis estatuillas, incluyendo la de Mejor Película y Mejor Dirección, consolidándose como uno de los títulos más relevantes de la temporada.

Mejor Película: One Battle After Another

Mejor Director: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Mejor Actor: Robert Aramayo, I Swear

Mejor Actriz: Jessie Buckley, Hamnet

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn, One Battle After Another

Mejor Actriz de Reparto: Wunmi Mosaku, Sinners

Estrella Emergente (votado por el público): Robert Aramayo

Película Británica Destacada: Hamnet

Guion Original: Sinners (Ryan Coogler)

Guion Adaptado: One Battle After Another

Película en Lengua No Inglesa: Sentimental Value

Película Animada: Zootopia 2

Mejor Documental: Mr. Nobody Against Putin

Efectos Visuales: Avatar: Fire and Ash

La amplia lista de ganadores también incluyó reconocimientos técnicos como Mejor Fotografía y Edición para One Battle After Another, y premios a diseño de producción, vestuario y maquillaje para Frankenstein.

Los mejores momentos de la noche

Una de las sorpresas de la noche fue ver a Robert Aramayo imponerse en la categoría de Mejor Actor y ser elegido también como Estrella Emergente del año, repitiendo reconocimiento entre el público.

Otra de las sorpresas, derivada del triunfo de Aramayo, fue ver a Timothée Chalamet perder la estatuilla en la categoría de Mejor Actor por su papel en Marty Supreme.

Por su parte, Jessie Buckley hizo historia al ganar Mejor Actriz por Hamnet, en una noche que celebró tanto películas independientes como grandes producciones internacionales.

La diversidad temática y cultural se reflejó en los premios otorgados a películas en lengua no inglesa y a documentales de fuerte contenido social, una tendencia creciente en la industria cinematográfica actual.

Celebridades, cineastas y talentos emergentes desfilaron por la alfombra roja, con momentos memorables tanto frente a las cámaras como durante la ceremonia. La presencia de figuras internacionales demostró la importancia global que tienen los BAFTA como antesala de los premios más importantes de la temporada, como los Oscar.

