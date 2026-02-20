Eric Dane y Rebecca Gayheart: La Historia de Amor que Frenó un Divorcio Tras Diagnóstico de ELA

Lo que en 2018 parecía el final de la historia de amor entre Eric Dane y Rebecca Gayheart terminó, 6 años después, convirtiéndose en un acto de amor y compromiso motivado por una de las pruebas más duras que puede enfrentar una pareja: una enfermedad terminal.

La historia de amor entre Eric Dane y Rebecca Gayheart

Dane y Gayheart se casaron en 2004 y tuvieron dos hijas: Billie y Georgia, pero como todo matrimonio, la pareja atravesó varios altibajos a lo largo de su relación, incluida una separación que terminó en una solicitud de divorcio por parte de Rebecca en 2018, tras 14 años de matrimonio. Eric Dane le habría sido infiel a Rebecca, previo a la separación.

Pero la historia dio un giro inesperado seis años después. En marzo de 2024, justo antes de que Dane hiciera pública su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Gayheart presentó ante la corte documentos para retirar la petición de divorcio.

Muere Eric Dane, Estrella de Grey"s Anatomy, tras Luchar contra la ELA

¿Por qué Rebecca Gayheart decidió frenar el divorcio?

Muchas personas se han preguntado por qué Rebecca tomó una decisión así y la respuesta llegó en forma de una reflexión que ella publicó en diciembre de 2025 para el medio The Cut.

En el texto, Gayheart explicó que su decisión no solo respondía a la enfermedad de Dane, sino también al compromiso de permanecer juntos como familia. Según dijo, su vínculo “no puede ser definido únicamente por lo romántico”, sino por un amor profundo y familiar que quería sostener, sobre todo por el bien de sus hijas.

La actriz destacó que asumió el papel de apoyo constante durante el proceso, incluso ofreciendo cubrir turnos de enfermería cuando era necesario. Su intención no fue revivir un matrimonio en términos clásicos, sino “mostrar madurez”, priorizar a sus hijas y valorar cada momento que les quedaba por compartir como familia.

La historia de Eric y Rebecca concluyó, sí, con el desenlace de la vida del actor tras un diagnóstico devastador. Pero también como una de esas historias que rara vez se ven, la de dos adultos que deciden poner el foco en una visión de amor que va más allá de lo romántico y tradicional: una elección consciente de apoyo, compañerismo y cuidado mutuo ante una situación adversa, en este caso, la enfermedad de Eric.

