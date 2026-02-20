¿Qué Dijo Eric Dane Antes de Morir? Revelan las Últimas Palabras del Actor para su Familia

El actor de Grey's Anatomy y Euphoria, Eric Dane, quien murió este jueves 19 de febrero, tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), dejó grabadas sus últimas palabras antes de morir.

Meses antes de morir, Dane grabó en secreto una entrevista de 50 minutos que forma parte de una serie llamada Famous Last Words, un documental donde figuras destacadas son entrevistadas con el propósito de que su mensaje se haga público explícitamente solo de forma póstuma, lo que permite al entrevistado compartir sus palabras solo después de su fallecimiento.

Muere Eric Dane, Estrella de Grey"s Anatomy, tras Luchar contra la ELA

¿Qué dijo Eric Dane antes de morir?

Dane grabó un mensaje privado dirigido a sus dos hijas adolescentes, Billie y Georgia, que fue hecho público tras su muerte el 19 de febrero de 2026.

En el video, el actor se muestra reflexivo y conectado con sus hijas, y rememora momentos familiares, especialmente los días que pasaron juntos en la playa, y les ofrece consejos para su vida más allá del dolor de su partida.

“Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Ustedes son todo para mí. Buenas noches. Las amo”, dice Dane en el video, visiblemente emocionado.

El actor también instó a sus hijas a vivir plenamente el presente, enamorarse de algo que les apasione, elegir bien a sus amigos y enfrentar la vida con dignidad, enseñanzas que consideraba fundamentales para su futuro.

"Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad?

"Recuerdo todos los momentos que pasamos en la playa, ustedes dos, yo y mamá(...).

"Quiero contarles cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad, y espero que me escuchen: Vivan ahora, ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendan a hacerlo".

Diagnosticado con ELA en 2024, Dane había perdido progresivamente la movilidad y la capacidad para realizar tareas sencillas, pero nunca dejó de lado su papel como padre ni su voluntad de inspirar a otros.

En los meses previos a su muerte, se convirtió en un activista a favor de la concientización sobre la enfermedad y la financiación de la investigación, utilizando su plataforma para visibilizar la lucha contra esta condición.

Historias recomendadas:

Eric Dane: ¿De Qué Murió el Actor que Interpretó al Dr. Mark Sloan en “Grey’s Anatomy"?

Shakira Estará en el Zócalo CDMX: Así Anunció Hoy la Colombiana su Concierto Gratis