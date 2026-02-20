Shakira Estará en el Zócalo CDMX: Así Anunció Hoy la Colombiana su Concierto Gratis

La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores en México al publicar un reel en su cuenta oficial de Instagram que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

La publicación, con un mensaje dirigido a su público mexicano, encendió la expectativa de miles de fans que le han regalado a la colombiana más de 7 soldouts en el Estadio GNP Seguros.

La cantante recordó aquel momento de 2007 donde cantó en el Zócalo y dijo que esa experiencia se iba a volver a repetir.

¿Cuándo será el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo?

Shakira confirmó que el concierto se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo de 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó que para este concierto se colocarán pantallas gigantes desde la Alameda Central hasta el Monumento a la Revolución.

Recientemente se anunció que Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira latina más exitosa de todos los tiempos, superando nada menos que a Luis Miguel, de acuerdo con datos revelados por Billboard.

La intérprete de Hips Don’t Lie y BZRP Music Sessions #53 logró esta hazaña con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que ha recaudado 421,6 millones de dólares tras vender 3,3 millones de boletos en 86 conciertos alrededor del mundo.

Con estas cifras, Shakira desbancó al histórico ‘Luis Miguel Tour 23-24’, que había vendido 2,9 millones de entradas y generado 409,5 millones de dólares, un récord que parecía difícil de romper.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira continúa con una gira que contempla casi 100 conciertos y que concluirá el 4 de abril en Abu Dhabi, tras su último show en Latinoamérica, programado para el 27 de febrero en Ciudad de México.

Con este tour, Shakira firmó el capítulo más exitoso de su carrera en vivo. En total, la artista ha vendido 4,9 millones de boletos en 206 conciertos, consolidando su lugar como una de las figuras más grandes de la música latina a nivel global.

La cereza del pastel será su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de marzo.

