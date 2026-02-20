¿Cuándo es la Preventa de Boletos del Tecate Emblema 2026? Fecha y Dónde Comprar

La próxima edición del Tecate Emblema 2026, uno de los festivales musicales más esperados en México, ya tiene calendario confirmado para mayo y con ello las fechas clave para asegurar accesos desde preventa.

El evento, que reunirá a artistas nacionales e internacionales en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, se celebrará los días 16 y 17 de mayo de 2026.

Fechas de Preventa y Venta de Boletos

Los boletos para el Tecate Emblema 2026 estarán disponibles en varias fases escalonadas para los asistentes interesados. Estos son los tiempos y horarios confirmados hasta ahora:

Venta Beyond: 23 de febrero a las 09:00 a.m.

Preventa Priority: 24 de febrero a las 09:00 a.m.

Preventa Banamex: 25 de febrero a las 02:00 p.m.

Venta General: 26 de febrero a las 02:00 p.m.

Estas fases permitirán a los fans acceder primero a opciones exclusivas de compra antes de que se abran los boletos a todo público. La preventa Banamex en particular es la que tradicionalmente abre la compra anticipada masiva, y se hace a través de la plataforma de Ticketmaster México.

¿Dónde comprar boletos para el Tecate Emblema?

Los boletos del festival se comercializan principalmente a través de Ticketmaster México, tanto para preventas como para la venta general. En su sitio oficial se habilitan las diferentes fases de compra y se pueden adquirir abonos para los dos días del Tecate Emblema 2026.

Además, en el sitio oficial del festival también existe la sección de boletos donde se muestran las distintas opciones (como Abono General, Comfort Pass o experiencias VIP), aunque los accesos aún están sujetos a disponibilidad y fases de preventa.

Consejos para comprar sin contratiempos

Regístrate en Ticketmaster con anticipación para agilizar el proceso.

Asegúrate de conocer los horarios de cada preventa y tener listos tus datos de pago antes de que inicie.

Considera diferentes opciones de boleto, porque las fases tempranas suelen agotarse rápidamente.

Con artistas ya confirmados en su lineup y con la música como eje principal de su oferta, el Tecate Emblema 2026 apunta a ser uno de los fines de semana musicales más concurridos en la Ciudad de México en 2026. Estar atento a las preventas y comprar con rapidez será clave para quienes planean asistir.

