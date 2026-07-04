¿Qué Evento Hay en el Monumento a la Revolución Mañana 5 de Julio 2026? Horario y Artistas

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha confirmado una gran cartelera de eventos para este domingo 5 de julio 2026, entre ellos el que se realizará en el Monumento a la Revolución. Este promete ser uno de los de mayor convocatoria y aquí te decimos el horario y qué artistas estarán en concierto.

Con motivo del partido México vs Inglaterra en octavos de final en el Mundial 2026, el gobierno capitalino dio a conocer una serie de actividades, además del Fan Fest que ya se encuentra en el Zócalo y el de Campo Marte.

A través de una conferencia, la secretaria Ana Francis Mor indicó que con este programa se busca dar espacio a miles de personas que buscan celebrar, pero bajo condiciones seguras.

¿Qué evento hay en Monumento a la Revolución mañana 5 de julio 2026?

Las autoridades de la Ciudad de México adelantaron que se prepara una celebración histórica ante el posible triunfo de la Selección Mexicana ante los británicos.

La expectativa es que millones de mexicanos salgan a las calles para festejar con euforia, por lo que se diseñó una sede en el Monumento a la Revolución donde los aficionados puedan observar el partido en una pantalla gigante.

Previamente y posteriormente, se llevaría a cabo un concierto con grandes agrupaciones y artistas que prometen poner a bailar a los miles que se den cita en el monumento de la colonia Tabacalera.

Ubicación: Plaza de la República S/N, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Para llegar en transporte público, puedes utilizar el Metro de la Ciudad de México y bajar en la estación Revolución (Línea 2) o en la estación Hidalgo (Líneas 2 y 3) y caminar.

Si prefieres usar el Metrobús, puedes bajar en la estación Plaza de la República (Línea 1) o Revolución (Línea 4).

¿Qué artistas estarán en el Monumento a la Revolución?

En el Monumento a la Revolución estarán La Original Banda el Limón, 3Ball Monterrey, Marinés Ochoa.

Sin embargo, la cartelera también incluye las siguientes opciones en otras sedes: