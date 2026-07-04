¿Qué Evento Hay en el Monumento a la Revolución Mañana 5 de Julio 2026? Horario y Artistas

Se ha confirmado el evento en el Monumento a la Revolución este domingo 5 de Julio 2026; conoce a qué hora empieza y qué artistas estarán.

Cientos de aficionados en el evento en el Monumento a la Revolución.Foto: Cuartoscuro
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