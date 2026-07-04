Aumenta a 2 mil 954 Fallecidos y a 16 mil 592 Lesionados Por Terremotos en Venezuela

Se reportan 856 edificios afectados y 190 colapsados

Terremoto en Venezuela. Foto: AFPTerremoto en Venezuela. Foto: AFP

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Impactante: 2,954 fallecidos y 16,592 heridos tras los terremotos en Venezuela. Con 856 edificios afectados y 190 colapsados, el país enfrenta una crisis sin precedentes. Descubre más sobre los esfuerzos de rescate.

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