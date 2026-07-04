Cristiano Ronaldo Invita a su Partido a Niño que Perdió las Piernas en Terremotos de Venezuela

El menor resultó gravemente herido y perdió a su familia durante los terremotos; fue sometido a la amputación de una de sus piernas

Cristiano Ronaldo Invita a Niño Herido en Terremotos de Venezuela a Ver Uno De Sus Partidos. Foto: AFPCristiano Ronaldo Invita a Niño Herido en Terremotos de Venezuela a Ver Uno De Sus Partidos. Foto: AFP

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Andrés, un niño venezolano que perdió a su familia en los terremotos, recibe un mensaje de apoyo de Cristiano Ronaldo, quien lo invita a ver un partido cuando se recupere. Un acto de humanidad.

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