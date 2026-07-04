Asesinan a Balazos a Hombre en el Poblado Los Arredondo en Navolato, Sinaloa

Pobladores de Los Arredondo, en Navolato, encontraron al salir rumbo a sus trabajos sobre el camino, el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba varios impactos de arma de fuego en diferentes partes.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 6 de la mañana, cuando habitantes de la zona que pasaban por el lugar, vieron lo que parecía ser, el cuerpo de un hombre.

Al acercarse, confirmaron que se trataba de una persona, la cual presentaba varios disparos, además de huellas de violencia, por lo que no dudaron en llamar a los números de emergencia de la zona.

Los primeros en llegar al lugar, fueron los policías municipales de Navolato, quienes también pidieron el apoyo de los números de emergencia, mientras resguardaban la zona ante el paso de varios vehículos.

A llegar los rescatistas, de inmediato brindaron atención médica, pero poco pudieron hacer, ya que solo confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía del Estado.

Autoridades logran identificar el cuerpo de la víctima

Ahí mismo, las autoridades confirmaron que el hombre fue encontrado asesinado a balazos y con huellas de violencia sobre la avenida principal que comunica del ejido El Batallón al poblado Los Arredondo, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.

De igual manera, se destacó que la víctima fue identificada como Joaquín, de 50 años de edad, quien tenía su domicilio conocido en el ejido El Batallón, mientras que las autoridades aseguraron varios casquillos percutidos como parte de las evidencias.

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