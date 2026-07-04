Asesinan a Balazos a Hombre en el Poblado Los Arredondo en Navolato, Sinaloa

El cuerpo de la víctima fue localizado boca arriba y presentaba impactos de bala, además de huellas de violencia en Navolato. Ya fue identificado.

La zona fue resguardada.Foto: N+

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Joaquín, de 50 años, fue hallado sin vida con impactos de bala en Los Arredondo. La policía investiga el caso.

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