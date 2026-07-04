Hallan Muerto al Activista Alex Serna en Guerrero

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) confirmó este sábado que fue localizado sin vida el activista Alex Reyna, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 20 de junio.

La organización envió sus condolencias a los familiares del comunicador y activista ambiental Alex Serna, por su lamentable fallecimiento ocurrido en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

Asimismo, la CDHEG exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para su familia.

De acuerdo con la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero (CEBP), Manuel Alejandro Moreno Serna, de 39 años, fue visto por última vez el 20 de junio de 2026.

Alex Serna denunciaba afectaciones ambientales.

En marzo pasado, Alex Serna publicó las amenazas que recibió en su cuenta de Facebook. Una le advertía que conocían su ubicación y le exigían dejar de hacer publicaciones.

A través de sus redes sociales denunciaba las afectaciones ambientales, obras sin permisos y posibles actos de contaminación en distintas zonas de Zihuatanejo y comunidades aledañas.