Del Secuestro a la Detención Ocho Personas: Claves del Asesinato de la Periodista Roxana Guzmán

Luego de permanecer más de un mes en calidad de desaparecida, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó el viernes el hallazgo sin vida de la periodista Roxana Berenice Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Fue el pasado 2 de junio que se informó sobre la privación de la libertad de la comunicadora, a manos de los sujetos armados en el municipio de Nanchital, al sur del estado de Veracruz.

Guzmán fue localizada en un rancho a 24 kilómetros del municipio de Nanchital.

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Claves del asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de un comunicado, confirmó que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la comunicadora Roxana Berenice Guzmán.

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien era reportera y directora del medio digital de comunicación Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada por, al menos, tres hombres encapuchados y armados, el pasado 2 de junio 2026, en su domicilio, ubicado en el municipio de Nanchital, Veracruz.

La irrupción en su hogar fue captada en video, donde se puede observar el violento ingreso de los hombres armados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz abrió una carpeta de investigación con los fines de encontrarla y arrestar a los responsables.

El 26 de junio 2026, la Fiscalía de Veracruz confirmó la detención de 5 personas presuntamente involucradas en el secuestro de la periodista, entre ellos, José Del Carmen “N”, alias, “Delta 7”, presunto captor de Roxana Guzmán.

En otra acción, también fue detenida Karen “N” y, en un tercer operativo, fueron aprehendidos cuatro policías municipales adscritos al Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, entre ellos, un comandante.

Las personas detenidas por elementos de la FGE de Veracruz son:

José del Carmen "N" alias "Delta 7".

Luis Arturo "N" alias "Delta 11" o "El Pelón".

Karen"N"alias "La Hiena".

Julio César “N”.

Luis Enrique “N”.

Juan Carlos “N”.

Ismael “N”.

Tras la confirmación de la muerte de la periodista, el equipo de Pulso Informativo del Sureste dedicó un mensaje de despedida para su directora.

"En el ámbito profesional, se consagró como una periodista destacada, cuya pluma y voz siempre estuvieron al servicio de la verdad. Su carrera fue el reflejo de una dedicación absoluta y una fuerza inquebrantable, superando cualquier adversidad con la frente en alto".