Del Secuestro a la Detención Ocho Personas: Claves del Asesinato de la Periodista Roxana Guzmán

Este viernes se confirmó la muerte de la periodista Roxana Guzmán, directora del medio Pulso Informativo del Sureste, tras su secuestro en Veracruz.

Van 7 Detenidos en Secuestro de Roxana Guzmán en VeracruzEL viernes se confirmó el hallazgo del cuerpo de la periodista Roxana Guzmán tras su secuestro.
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