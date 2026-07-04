Roban y Queman con Gasolina Boletas Electorales en Puebla; Tres Sujetos Son Procesados

Avanzan investigaciones en el robo de urnas durante unas elecciones en Puebla; Rafael "N", Antonio "N" y Gregorio "N" fueron vinculados a proceso por por su probable participación en el delito electoral de obstaculización del escrutinio y cómputo, derivado de hechos registrados en el municipio de Chiconcuautla.

El 6 de junio de 2021, durante el desarrollo del Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2020-2021, se realizaba el escrutinio y cómputo de votos en casillas instaladas en una escuela de la localidad de Toxtla.

Sujetos irrumpen votaciones y exigen entrega de urnas en Chiconcuautla

De acuerdo a las investigaciones, de manera violenta, los hoy imputados presuntamente irrumpieron estas votaciones y exigieron la entrega de las urnas y boletas a los funcionarios de casilla que se encontraban en el lugar. Posteriormente fueron rociadas con gasolina y les prendieron fuego.

Derivado de estas acciones el Instituto Electoral del Estado (IEE) presentó formalmente denuncias por los daños y el robo de la paquetería por lo que se realizaron las investigaciones correspondientes y como resultado del análisis técnico y jurídico de los datos de prueba recabados por la Fiscalía General del Estado (FGE), se identificó la probable participación de los tres imputados en los hechos investigados, por lo que se continuó con el proceso legal correspondiente.

Rafael "N", Antonio "N" y Gregorio "N" vinculados a proceso en Puebla

Rafael "N", Antonio "N" y Gregorio "N" fueron detenidos y posteriormente este 3 de julio se confirmó su vinculación a proceso por su probable participación en el delito de obstaculización del escrutinio y cómputo emitida por el Juez de Control conforme a la Cuarta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Cabe destacar que en enero de 2023 siete personas fueron vinculadas a proceso por este robo de urnas ocurrido en Chiconcuautla los cuales fueron identificados como Omar "N", Marcelo “N”, Tomás “N”, Edgar “N”, Alejandro “N”, Manuel “N” y Concepción “N”.

La Fiscalía General del Estado de Puebla reforzó su compromiso de investigar los delitos electorales y garantizar que los procesos democráticos se desarrollen con legalidad, certeza y respeto a la voluntad ciudadana.

Con información de N+

MCS