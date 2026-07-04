Roban y Queman con Gasolina Boletas Electorales en Puebla; Tres Sujetos Son Procesados

Rafael "N", Antonio "N" y Gregorio "N" fueron vinculados a proceso luego de la sustracción de urnas en Chiconcuautla, durante las elecciones de 2021.

Robo y quema de boletas en Puebla, caen tres hombres.Foto: N+

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Impactante robo de urnas en Puebla: Rafael, Antonio y Gregorio vinculados a proceso por quemar boletas electorales. Conoce los detalles de este caso que sacudió las elecciones de 2021.

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