Embajada de México en Irlanda Emite Recomendaciones Ante Partido del Tri contra Inglaterra

La representación mexicana en Dublín hizo un llamado a los aficionados a cuidar su integridad física y respetar las leyes.

Embajada de México en Irlanda emite recomendaciones.El partido México vs Inglaterra se jugará en el Estadio Azteca. Foto: Reuters
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