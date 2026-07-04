Embajada de México en Irlanda Emite Recomendaciones Ante Partido del Tri contra Inglaterra

La Embajada de México en Irlanda ha emitido este sábado una serie de recomendaciones de cara al partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra en la fase de octavos de final en el Mundial 2026, que se disputará este domingo 5 de julio 2026.

La representación en Dublín hizo un llamado a la comunidad mexicana a cuidar su integridad física y respetar las leyes locales, mientras que la oficina británica en la capital mexicana ha hecho lo propio.

"Con motivo del próximo partido de fútbol entre las selecciones de México e Inglaterra que se disputará la madrugada de este lunes, la Embajada de México en Irlanda hace un atento llamado", dice en su aviso a la comunidad mexicana en Dublín.

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¿Cuáles son las recomendaciones de la Embajada de México en Irlanda?

Si planeas salir a ver el partido, la Embajada de México en Dublín emitió las siguientes previsiones:

Identifícate: Es importante portar alguna identificación con fotografía; no obstante, para evitar la pérdida de tus documentos de viaje, se sugiere no llevar tu pasaporte físicamente (podría ser una fotocopia).

Cuídate: Si te sientes incómoda(o) o acosada(o) en cualquier momento, llama de inmediato a la Garda (999 o 112).

Respeta las leyes locales: el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública no está permitido, no te arriesgues. Evita realizar acciones que alteren el orden público.

Evita zonas de riesgo: si observas aglomeraciones que puedan tornarse tensas y/o peligrosas, retírate del lugar de inmediato y sigue en todo momento las indicaciones de las autoridades irlandesas.

Por su parte, la Embajada Británica señaló que era un partido que creían posible desde que arrancó la Copa del Mundo y hoy es una realidad, en lo que sería el segundo duelo entre ambos países en una justa mundialista.

Susannah Goshko, embajadora británica, dijo que este juego es mucho más que un encuentro deportivo, pues se trata de lazos históricos, sociales y culturales.

"Es una celebración de la amistad que une a nuestros países y de una historia compartida que inició con la llegada de los mineros británicos a Hidalgo a finales del siglo XIX, pero que se puede ver también en muchos otros ámbitos".