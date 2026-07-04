¿Lloverá Durante el México vs Inglaterra? A Esta Hora Llegará la Tormenta Eléctrica a CDMX

El esperado partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se disputará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el estadio sede ubicado al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, además del espectáculo futbolístico, el clima podría convertirse en un factor importante para los miles de aficionados que asistirán al encuentro o seguirán la transmisión desde los puntos habilitados en la capital.

Los pronósticos meteorológicos indican que durante gran parte del día habrá lluvias y tormentas eléctricas, por lo que se recomienda acudir con impermeable, calzado antiderrapante y tomar precauciones para evitar contratiempos antes, durante y después del partido.

Quienes no consiguieron boletos para el encuentro podrán disfrutar del México vs Inglaterra en las pantallas gigantes que el Gobierno de la Ciudad de México instalará en distintos puntos del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Los principales sitios son:

· Ángel de la Independencia.

· Torre del Caballito.

· Monumento a la Revolución.

¿A qué hora comenzará la lluvia en la CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada iniciará con ambiente fresco, temperaturas de entre 13 y 15 grados Celsius y cielo parcialmente nublado. Conforme avance el día, el termómetro alcanzará una máxima de entre 24 y 26 grados, mientras aumentará la probabilidad de lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

Por su parte, el portal especializado Meteored prevé que las precipitaciones comiencen alrededor de las 14:00 horas y se prolonguen de forma casi continua hasta las 20:00 horas.

Este pronóstico coincide con el horario del encuentro, por lo que la lluvia podría presentarse durante la previa, los 90 minutos del partido e incluso al finalizar el compromiso, complicando la movilidad y el desalojo del estadio, así como la estancia de quienes se reúnan en las zonas de transmisión pública.

Hacia la noche, la intensidad de las lluvias disminuirá gradualmente y dará paso a precipitaciones ligeras, mientras que la temperatura descenderá hasta ubicarse entre los 15 y 17 grados Celsius.

Lluvia en CDMX. Foto: AFP

¿Por qué lloverá este domingo en la Ciudad de México?

El SMN explicó que estas condiciones estarán asociadas a la combinación de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional.

A estos sistemas se suma el avance de la onda tropical número 15 sobre el occidente del país, fenómeno que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento en diversas entidades, incluida la Ciudad de México. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar previsiones si se tiene previsto acudir al estadio o a cualquiera de las zonas donde se transmitirá el partido entre México e Inglaterra.