¿Lloverá Durante el México vs Inglaterra? A Esta Hora Llegará la Tormenta Eléctrica a CDMX

Se pronostican lluvias y tormentas eléctricas durante gran parte de la jornada, por lo que los aficionados que asistan al México vs Inglaterra deberán tomar precauciones

Tormenta Eléctrica CDMX. Foto: AFPTormenta Eléctrica CDMX. Foto: AFP

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¿Listo para el México vs Inglaterra? Prepárate para la tormenta eléctrica que llegará a CDMX durante el partido. Lleva impermeable y calzado adecuado. Conoce más sobre el pronóstico del clima.

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