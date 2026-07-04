Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 4 de Julio 2026

Consulta las afectaciones viales registradas este sábado 4 de julio en carreteras y autopistas de México, donde diversos accidentes, obras y movilizaciones podrían complicar la circulación en distintos puntos del país.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), varias vialidades presentan cierres parciales, tránsito lento y restricciones por accidentes viales y trabajos de atención a incidentes.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan conducir con precaución, revisar las condiciones de la ruta antes de salir y considerar vías alternas para evitar retrasos. También exhortan a los automovilistas a mantenerse informados mediante los canales oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y Capufe, donde se actualiza el estado de las principales carreteras del país.

A continuación, consulta el reporte en tiempo real de cierres, accidentes, carga vehicular y bloqueos registrados este sábado.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

19:33 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Gtz. Zamora - Tihuatlán, km 195. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance). Toma tus precauciones.

19:31 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 94, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

19:16 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 65, dirección Veracruz. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil).

19:00 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 123. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

18:22 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla km 48, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

18:15 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 123. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

17:08 horas. En Michoacán tras presencia de personas cerca del km 307+250, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de cobro Panindícuaro. Maneje con precaución.

17:00 horas. En Querétaro se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 147+800, de la carretera México-Querétaro, a la altura de la Loc. la Estancia, con dirección a Querétaro. Atienda indicación vial.

16:50 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca km 35, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución.

16:11 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla km 48, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de vagoneta). Maneja con precaución.

16:05 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS Autopista Chamapa - Lechería, registra lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

15:53 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México- Querétaro km 56, dirección Querétaro. Continúa carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

15:21 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista México-Cuernavaca km 43, dirección CDMX. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

15:28 horas. En Nuevo León se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 102+000, de la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura de la Loc. San Juan de la Reforma, con dirección a Monterrey.

15:15 horas. ARGA VEHICULAR. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, del km 286 al 288, dirección Cd. Mendoza. Continúa reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

14:58 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Puebla, Plaza de Cobro San Martín. Registra carga vehicular en dirección Puebla, sin reporte de incidente.

14:41 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca km 43, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.

14:39 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 89, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido.

13:52 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 89, dirección CDMX. Registra cierre a la circulación en carriles centrales por atención de accidente (caída de motociclista). Circulación por carriles laterales.

13:44 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 285, dirección Cd. Mendoza. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

13:31 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 174, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

12:11 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista La Pera - Cuautla, km 9, dirección La Pera. Cierre a la circulación por atención de accidente (salida de neumático). Toma tus precauciones.

12:04 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México- Querétaro km 56, dirección Querétaro. Carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

11:01 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 65, dirección Irapuato. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

11:00 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 48, dirección Agua Dulce. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

10:43 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 285, dirección Cd. Mendoza. Registra reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino).

09:30 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Guaymas - Hermosillo, km 172, dirección Guaymas. El incidente ha sido atendido.

09:01 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuauhtémoc - Osiris, km 88. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

08:41 horas. Aut. Champotón - Campeche, km 185, dirección Campeche. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación con reducción de carriles.

El personal continúa realizando las maniobras de grúa para el retiro de las unidades siniestradas.

Se apertura el tránsito desde la Plaza de Cobro Seybaplaya. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular.

08:20 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 37, dirección CDMX. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

08:25 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuauhtémoc-Osiris, km 88. El accidente ha sido atendido. Por lo que se restablece la circulación en ambos sentidos. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular.

08:14 horas. Autopista Guaymas-Hermosillo, km 172, dirección Guaymas. Reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica).

08:05 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Agua Dulce-Cárdenas, km 48, dirección Agua Dulce. Se restablece la circulación con reducción de carriles por atención de accidente (labores de limpieza).

07:14 horas. Autopista Champotón - Campeche, km 185, dirección Campeche. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

Por seguridad, la Plaza de Cobro Seybaplaya permanece cerrada en dirección Campeche.

07:13 horas. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendieron la volcadura de un vehículo sobre la carretera México-Toluca, a la altura de la colonia Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa. La unidad quedó recostada sobre su costado izquierdo, por lo que los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras para colocarla nuevamente en su posición normal. No se registraron lesionados.

06:57 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 83, dirección Isla. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

06:21 horas. Autopista Champotón - Campeche, km 185, dirección Campeche. Se informa a las personas usuarias que continúa la reducción de carriles por atención del accidente.

El personal se encuentra realizando las maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada.

06:09 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 65, dirección Irapuato. Reducción de carriles por atención de salida del camino y volcadura de vagoneta.

Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

05:46 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 48, dirección Agua Dulce. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Toma

05:36 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuauhtémoc - Osiris, km 88. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).