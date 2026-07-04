Infonavit 2026: ¿Cómo Saber Hoy Cuánto Dinero Te Prestan Para Comprar Casa? Paso a Paso

Si estás pensando en comprar una casa este 2026, uno de los primeros pasos es conocer cuánto dinero puede prestarte el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El instituto permite consultar de forma gratuita la precalificación de tu crédito, donde podrás conocer el monto aproximado al que puedes acceder y los requisitos que debes cumplir.

La cantidad que puede otorgarte el Infonavit depende de diversos factores, entre ellos tu salario mensual, la edad, el ahorro acumulado en tu Subcuenta de Vivienda, tu capacidad de pago y el resultado de la consulta en el Buró de Crédito.

Además, el plazo para liquidar el financiamiento puede ir de uno hasta 30 años. Sin embargo, existe una regla importante: la suma de tu edad más el plazo elegido no debe superar los 70 años si eres hombre o los 75 años si eres mujer.

¿Cómo consultar cuánto te presta el Infonavit?

Para conocer el monto disponible, sigue estos pasos:

Primero, ten a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS) de 11 dígitos, tu CURP y tu RFC con homoclave.

Después, ingresa a Mi Cuenta Infonavit. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión con tu NSS y contraseña. Si aún no estás registrado, selecciona la opción "Crear una cuenta" y sigue las instrucciones.

Una vez dentro del portal, entra al apartado "Me interesa un crédito" y selecciona "Precalificación y puntos". El sistema solicitará autorizar la consulta de tu Buró de Crédito, un requisito indispensable para calcular el monto final del financiamiento.

Actualmente, necesitas reunir al menos 100 puntos y contar con seis meses continuos de cotización ante el IMSS para precalificar.

Crédito Tradicional Infonavit

El Crédito Tradicional es el financiamiento hipotecario más solicitado del instituto. Con este esquema puedes elegir el monto y el plazo de pago de acuerdo con tu capacidad económica.

El Infonavit puede prestar hasta 2 millones 935 mil 2.35 pesos, aunque la cantidad exacta dependerá de tu perfil financiero. El monto máximo disponible aparecerá en tu precalificación dentro de Mi Cuenta Infonavit.

Entre sus principales beneficios destaca una tasa de interés fija durante toda la vida del crédito, que va del 3.69% al 10.45%, dependiendo del nivel salarial. Además, cualquier trabajador puede solicitarlo, sin importar el ingreso que perciba.

Otro beneficio es que quienes ganan hasta 9 mil 985.43 pesos mensuales no pagan gastos de titulación. Asimismo, los créditos contratados a partir del 1 de mayo de 2024 ya no generan cuota de administración, una medida implementada por el Infonavit para reducir el costo del financiamiento para los trabajadores.